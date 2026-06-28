Opinión | Delante de tus narices
El ‘thriller’ del sanchismo
Todos los hombres de Sánchez (Deusto) de Ketty Garat es uno de los libros políticos del año. Lleno de datos y tensión narrativa, es útil para entender la actualidad acelerada y confusa. Entre las primeras cosas que descubres es que hasta el Peugeot de la leyenda de Pedro Sánchez era mentira: era un Mercedes. Pero señalaré tres cuestiones más que me han llamado la atención.
Como en un noir, el detective empieza a husmear un asunto aparentemente menor, encuentra pistas falsas y acaba descubriendo algo mucho más grande y sórdido. Garat, periodista que sigue al PSOE, investiga las razones de la caída de Ábalos. Conoce los rumores sobre lo que se llama eufemísticamente «su vida disoluta». Conecta testimonios, contrasta. Hay dos momentos clave. Uno se produce cuando aparece Santos Cerdán, que no es su fuente, para contarle algunas cosas más. Otro, cuando la periodista pide confirmación a Moncloa y le dicen que la información es cierta, pero que si la cuenta le van a dejar sola: ella verá lo que hace. Tras publicarlo en The Objective, Garat se enfrenta a muchas críticas. Pero sobre todo descubre que detrás de la noticia de la «vida disoluta» hay un escándalo mayor de corrupción que afecta al Gobierno y al partido.
Otro de los temas del libro es el oficio: la relación con las fuentes, las ambigüedades, la amistad de algunos colegas y el desprecio de otros. Si vemos que a menudo los políticos se comportan de manera cobarde o traidora, el retrato de la profesión periodística es todavía más duro: allí ni siquiera hay (o debería haber) dependencia jerárquica. Al publicar sus informaciones, Garat sufre una especie de ostracismo. Recibe ataques desde el poder y de colegas de izquierda y derecha. Uno de los episodios más grotescos es cuando la Asociación de Periodistas Parlamentarios nominó al premio a la mejor relación con la prensa a José Luis Ábalos, que acababa de poner una querella a Garat. Ábalos ganó el premio ex aequo, pero perdió los procesos judiciales.
Finalmente, el libro describe una guerra civil dentro del partido y del Gobierno: el enfrentamiento entre los comisionistas y los lobistas. Los comisionistas (Ábalos, Koldo, Cerdán, Aldama) son más chapuceros. Los lobistas son más profesionales; la figura central es Zapatero. Es algo que parece confirmarse al leer el sumario del caso Plus Ultra, y es otro factor de la caída de Ábalos. Igual que Sánchez purgó a las feministas, ha perdido a su núcleo inicial y los que han vuelto son los zapateristas (que a menudo le habían traicionado).
Todos los hombres de Sánchez es un libro valioso por su coraje y su información. Además de para entender lo que sucede ahora, seguro que leer este thriller del sanchismo resulta útil para comprender cosas que ocurran después.
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