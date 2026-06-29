Si Olof Palme levantara la cabeza

El 28 de febrero se cumplió el cuarenta aniversario del asesinato de Olof Palme. Primer ministro de Suecia en dos periodos (1969-1976 y 1982-1986) por el Partido Socialdemócrata, fue el artífice del estado de bienestar sueco y un referente internacional que hizo del pacifismo, la igualdad social y la neutralidad durante la guerra fría su acción política.

Qué diría ante una situación internacional que se está haciendo girones y donde la Organización de las Naciones Unidas está mostrando su debilidad, tal y como comenté en este mismo espacio el dos de abril de 2024 en un artículo titulado La ONU: querer y no poder.

Olof Palme se convirtió en un activista de la libertad y del bienestar de los ciudadanos desde su postura independiente y progresista. Se posicionó abiertamente contra la guerra de Vietnan, el apartheid en Sudáfrica y las dictaduras de América Latina. También manifestó su rechazo a la dictadura de Franco y se posicionó contra la guerra entre Irak e Irán en 1980 llegando a intervenir como mediador.

Su firme defensa del desarme nuclear le originó fricciones con Estados Unidos y la Unión Soviética, las grandes potencias de entonces, y sus firmes convicciones propiciaron que Suecia se convirtiera en refugio de exiliados políticos que huían de los regímenes militares de Chile, Argentina y Uruguay.

El modelo de desarrollo que implementó en Suecia siendo presidente fue un ejemplo que también se aplicó en otras democracias europeas y sirvió de referencia a escala mundial, aunque en determinados contextos políticos resultaba difícil su aplicación, ya que se basaba en una fuerte presión fiscal para garantizar la calidad de vida, educación y sanidad publica y gratuita y protección social.

El gran debate sobre la igualdad de género, que todavía se mantiene en muchas democracias y también en nuestro país, lo resolvió creando guarderías infantiles y centros de educación preescolar, facilitando así la entrada de las mujeres en el mercado laboral y la conciliación familiar.

Sus críticas a las grandes potencias y las denuncias de sus actividades no le convirtieron en un compañero muy agradable para los que hacían de la fuerza su argumento. Y todo porque se manifestaba abiertamente por la construcción de un orden internacional basado en el derecho, la cooperación y el multilateralismo. Con un enfoque profundamente socialdemócrata, entendía que las relaciones internacionales exigían unas instituciones fuertes y reglas compartidas para establecer un mínimo orden mundial que evitara los impulsos hegemónicos y se pudieran establecer garantías a todos los países, fundamentalmente a los mas pequeños.

Olof Palme fue un visionario que no entendía que pudiera existir una estabilidad duradera en los países si hay zonas en permanente conflicto. Por ello consideraba necesario una interrelación entre los desarrollos tecnológicos, el cambio climático y la economía.

En este siglo XXI el escenario internacional se mueve en sentido inverso a lo que Olof Palme defendía. Su legado está recogido en el Premio Internacional de Derechos Humanos Olof Palme, que reconoce a personas y organizaciones por su contribución a la paz, la democracia, los derechos humanos, la no discriminación racial y la justicia. En 2026 han sido galardonados Navanethem Pillay, que fue jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya, entre otras responsabilidades, y John Dugard, profesor de Derecho Internacional con especialidades en derecho romano-holandés y derecho internacional público.