Veo en una tv cercana a un tertuliano, experto en criar gamusinos, opinando sobre las elevadas temperaturas, negando sin atreverse a decirlo abiertamente, el cambio climático. Cualquiera es capaz de juzgar sobre el manejo de una pandemia o de opinar sobre cualquier cuestión técnica. La ignorancia y la mediocridad al poder. La experta criadora de batracios da con desparpajo lecciones sobre corrupción y aquella mangante de cremas se ha convertido en profesora de ética en su cátedra televisiva.

Los que más tienen que callar son los que más se escandalizan. Los que rompían los ordenadores a martillazos para asegurarse de que nunca llegaran al juzgado son ahora los adalides de no se sabe qué. Los que llevan pidiendo elecciones desde el minuto uno -esa es su monotemática-, se ahorran el presentar alternativas y propuestas que es para lo que les pagamos. Ayuso rompe moldes y crea escuela. Azcón es su alumno aventajado. Hasta los jarrones viejos, con tanto y tanto que callar, toman la palabra unidos en la misma estrategia.

A estas alturas está claro que no es Pedro Sánchez, sería cualquiera que encabece un gobierno progresista, cualquiera que tratara de defender a la mayoría social, cualquiera que no esté al servicio de las élites de este país. Y sí, hay traidores corruptos que se empeñan en mantener el carné con tal de seguir deteriorando unas políticas que no les gustan. A ellos, reconvertidos en grandes consejeros de grandes multinacionales.

Está claro que hay unas derechas políticas, mediáticas, judiciales, policiales, que no son democráticas, que se consideran propietarias de este país y hacen todo lo posible para dinamitar cualquier gobierno de izquierdas, da igual que el presidente sea Pedro Sánchez o cualquier otro. Así que sí, hay que mojarse, soy de los que siguen apoyando un proyecto político al servicio de las mayorías. A pesar de los errores. Otros, ya se ve, lo dan por amortizado y se recolocan para el futuro siempre calculando para asegurarse la nómina. No tienen otra. Muestran su mediocridad una vez más. Sólo espero que más allá de las personas, y por el bien de este país, los muertos que vos matáis, gocen de buena salud. El año que viene lo veremos.