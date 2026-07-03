Trabajando por la gente del territorio

La Plataforma Jacetania 25-50 ha nacido con vocación inclusiva. Queremos escuchar todas las voces, abrir los ojos a realidades diferentes y, a menudo, desconocidas. Por esta razón en mayo comenzamos nuestro peregrinaje por distintos puntos de la Comarca para conocer la realidad actual de las personas que habitan nuestro territorio, un territorio diverso que abarca veinte municipios y unos ochenta pueblos, más o menos habitados.

Mianos, Artieda, Sigüés, Berdún, Salvatierra de Esca, Santa Cilia, Villanúa, Canfranc nos han dado la bienvenida hasta ahora. Alcaldes, concejales, maestras y maestros, jubilados y jubiladas, autónomos o trabajadores por cuenta ajena. El perfil de las personas entrevistadas ha sido muy heterogéneo y, sin embargo, las necesidades manifestadas parecen ser universales. La vivienda es una de ellas. La falta de vivienda adecuada es la primera necesidad compartida y es una constante en todas las localidades visitadas. Pero, ¿de verdad no hay vivienda? Lo que realmente nos hemos encontrado es una maraña de leyes, herencias sin resolver, casas vacías, abandonadas o que precisan obras y reparaciones costosas, terrenos sujetos a burocracia, ausencia de ayudas para la construcción o reconstrucción y vivienda social donde no caben más de dos personas. Sin vivienda es imposible acceder a un trabajo ni asentar población. En los coles nos han contado lo difícil que es cubrir algunas plazas de profes porque a veces toca pagar por trabajar, entre el alquiler y los viajes.

La segunda necesidad manifiesta es el transporte. ¿Cómo accede una persona mayor de Salvatierra de Esca a su médico especialista en Jaca o Huesca? ¿Puede una vecina de Berdún ir de visita a Hecho, a Artieda o a Santa Cilia? ¿Y un habitante de la Comarca que necesite ir a Jaca y no disponga de coche? Los peques de Artieda y otros pueblos, ¿cómo llegan hasta su guardería en Berdún? Sin transporte público no hay otra alternativa que coger el coche, pagar un taxi o recurrir a familiares el que los tenga.

Las personas mayores quieren envejecer en sus pueblos y, si es posible, morir en sus pueblos. Sin embargo, no hay una sola residencia pública en toda la Comarca. Los peques estarían mejor si pudieran ir a la escuela en su propia localidad y ahorrarse horas de viaje, pero algunos coles cierran (Jasa y Bailo, por ejemplo) y otros ven disminuir su alumnado de manera alarmante. Cuando la población disminuye, la Administración reduce los días de atención médica semanal en los centros de salud.

La gente echa en falta pequeñas industrias que asienten población. Reclaman el cuidado del patrimonio cultural, arqueológico y que se valore y se cuide el Camino de Santiago. Nadie reniega del turismo, pero todos nos preguntamos quién cuidará del turista si las personas que vienen a trabajar y tienen que atenderlos no encuentran vivienda, si la falta de gremios es acuciante, si no hay suficiente oferta pública de formación profesional para dar buenos servicios.

El futuro se construye de presente. Y el presente de los pueblos pinta un futuro poco halagüeño. De hecho, algunos se imaginan Jaca en unos años como una gran urbe rodeada de pequeños despoblados en ruinas. La Plataforma Jacetania 25-50 sueña con un futuro diferente por el que ya estamos trabajando.