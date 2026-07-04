El apellido condiciona

«No hay placer como el terror», afirmaba Clive Barker. Y así es, el terror mola un montón. Y se encuentra en un gran momento. Andaba yo obsesionado con ver la película Obsession, que venía precedida de unas críticas entusiastas. Y una vez vista, no me extrañan para nada las encendidas alabanzas que está recibiendo por todo el mundo. Es un peliculón tremendo. En Hollywood, donde lo que genera titulares es la pasta, les ha llamado la atención que esta pequeña película independiente, rodada en veinte días y con un presupuesto irrisorio de 750.000 dólares, haya recaudado ya unos 400 millones de dólares. Una barbaridad, vaya. Aunque a mí personalmente las perras que haya costado o lo que recaude al final me da un poco igual. A mí lo que me interesa es que la película funcione, que sea buena, independientemente de lo que haya generado.

Y en ese aspecto no hay dudas: es una auténtica maravilla. Sorprende que sea una ópera prima. Tanto el guión como la dirección son magistrales, y son obra de Curry Barker, un veinteañero con un gran futuro por delante; leo que ha firmado un acuerdo histórico de ocho cifras con Universal para crear varias películas del género de terror. Y al leerlo caigo en la cuenta. Un momento, se apellida Barker. ¿Será familia del gran Clive Barker? Lamentablemente, tras consultarlo constato que no les une ningún lazo familiar. Clive es británico, Curry es estadounidense. Uno tiene 73 años, el otro 26. Pero Curry, te entiendo perfectamente: si te apellidas Barker, y te gusta escribir y dirigir, está claro que te tienes que dedicar al terror. El apellido te condiciona. Pondré otro ejemplo de esta curiosa reflexión con otro miembro de la película Obsession, que también me tiene loco. La banda sonora del filme es uno de sus puntos fuertes: es una joya, inquietante y brutal, obra de Rock Burwell. Y al leerlo caigo en la cuenta.

Un momento, se apellida Burwell. ¿Será familia del gran compositor Carter Burwell, autor de las bandas sonoras de las películas de los Coen? Os voy a ahorrar que lo busquéis en Google. No les une ningún vínculo familiar. Pero si eres músico, y te apellidas Burwell, está claro que tienes que componer bandas sonoras. ¿Casualidad? ¿Una simple coincidencia? No lo creo. El apellido marca, para bien o para mal. Por cierto, Curry y Rock tienen apellidos ilustres, pero también sus nombres son molones. ¿Cómo no van a triunfar?