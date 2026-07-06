El ruido y las nueces

Me he tomado la licencia de preguntarle a la IA sobre los logros de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP en España y este es el diagnóstico. Hasta hoy los socialistas han gobernado casi el doble que los conservadores (29 frente a 15 años), lo que les podría ofrecer cierta ventaja, también en los aspectos negativos. Cualitativamente, no obstante, el balance es claramente superior en logros a favor del partido de la rosa. Los gobiernos de Felipe González, tras el lustro que estuvo UCD al mando, reforzaron las estructuras democráticas amenazadas por el Tejerazo, sentaron las bases del estado de bienestar (salud y educación pública), integraron a España en la UE, fomentaron las infraestructuras viarias (autovías y AVE), reformas en la judicatura, funcionariado y fuerzas de seguridad, etc.

Aunque esto también tuvo sus costes: cesiones a la educación concertada y a la Iglesia, desmantelamiento del tejido industrial y agropecuario, entrada en la OTAN, asunción del neoliberalismo (cultura del pelotazo, privatizaciones), terrorismo de Estado (GAL) y corrupción. Zapatero acabó con el terrorismo de ETA, amplió los derechos ciudadanos (ley de Memoria Histórica incluida), tuvo un buen balance económico en la primera legislatura y una pésima gestión de la macrocrisis de 2008 que le llevó incluso a topar el déficit en la Constitución. El ejecutivo de coalición de Sánchez luce sobresaliente balance de cifras macroeconómicas, una exitosa reforma laboral, récord en la afiliación de la Seguridad Social y en la caída del desempleo, ha conseguido la inyección de los fondos europeos Next Generation, gestión exitosa de crisis provocadas por la covid, guerra de Ucrania o Irán, incrementos del salario mínimo y revaloración de las pensiones respecto al IPC; añadamos la reconocida gestión del desafío energético gracias a las renovables, desactivación del procés, ampliación de los derechos sociales (eutanasia, permisos de maternidad/paternidad, ley de la vivienda, igualdad y violencia de género…), resurrección de las audiencias de RTVE. Como contrapartida, la corrupción de los escándalos que están siendo investigados, el gobierno por decreto, la ausencia de presupuestos y la pérdida de poder adquisitivo de la ciudadanía, etc.

Los gobiernos de Aznar y Rajoy propiciaron momentos de fuerte crecimiento económico –en ciclo expansivo internacional–, con algunos descensos del desempleo, récord de exportaciones y reducción del déficit público. Se logró entrar en el euro y se continuaron las políticas de infraestructuras. Se fomentaron las privatizaciones, exenciones fiscales a los más ricos, Rajoy rescató a los bancos con dinero público que no ha sido devuelto. La desigualdad creció, Cataluña se incendió, la judicatura se monopolizó. De los derechos ciudadanos, «ya tal…»; y de la corrupción: la mayoría de los ministros de Aznar fueron procesados y el gobierno de Rajoy se gangrenó por tal causa (Gürtel, Bárcenas, Púnica, Lezo, Kitchen, Montoro….).

Estos son los hechos –las nueces–, lo demás es ruido.