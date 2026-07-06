Vacas gordas

El último dato de afiliados a la Seguridad Social nos deja un récord histórico de 22,5 millones de afiliados. Cabe pensar que el proceso de regularización de inmigrantes provocará importantes aumentos en esa cifra. Centenares de miles de personas van a pasar de la economía informal a cotizar y pagar impuestos, y eso nos beneficia a todos. Las cifras de recaudación fiscal del Estado superan los 300.000 millones, otra cifra histórica. Y por si alguien pensaba que efectivamente tenemos un gobierno social-comunista, recordaré la cifra de 66.000 millones de beneficio de las empresas del Ibex-35. Otro récord histórico absoluto. En esta situación de auge económico hay un hecho diferencial español. Nos está yendo bastante mejor que al resto de Europa. Y aquí, no me cansaré de repetirlo, tienen un papel fundamental la energía barata de las renovables y la reindustrialización que está provocando.

No obstante, estoy empezando a estar preocupado porque me están viniendo a la cabeza recuerdos de otras épocas en las que se ataban los perros con longanizas. Ahí está la crisis de 1993 tras los Juegos Olímpicos, la Expo y la capital cultural de Madrid. Y por supuesto la crisis de 2008, que vino precedida de aeropuertos sin aviones, museos del viento, autopistas sin coches y no sé cuántos auditorios y palacios de congresos en pequeños municipios.

Actualmente el boom económico está llevando a algunas hipérboles de nuevo rico que no pintan nada bien. Aquí en Zaragoza el gasto en luces de Navidad se ha multiplicado por 15 desde 2019, las obras que asolan media ciudad son en muchos casos totalmente innecesarias como aquel que se cambia los muebles de casa cada dos años, para darle un toque diferente. Y en algunos casos ni eso, ya verán la nueva e igual plaza San Miguel. El dispendio de La Romareda es otro gasto suntuario y no productivo. Lamentablemente, este no es un fenómeno exclusivo de Zaragoza. Piensen en las lucecitas de Vigo o en el Festival de la Hispanidad en Madrid donde Shakira va a dar 12 conciertos en menos de un mes. Una burbuja de festivales que recorre todo el país.

En época de vacas gordas lo que hay que hacer es reducir deudas y gastar en aquello que va a durar y ser útil, no quemarlo en lucecitas, fuegos artificiales, coliseos y festivales. Algunas ideas: parque público de viviendas, tranvías, metros y cercanías, más renovables, rehabilitación de vivienda, almacenamiento energético, electrificación del transporte, etc. Disfruten de las verbenas del verano que seguro que serán grandes.