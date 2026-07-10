Talento robado

La cartelera de verano, por definición ligera, nos trae una liviana comedia musical que se ve con el mismo gusto con que uno se toma un helado al sol.

Se titula Letras robadas, dirigida por John Carney. Habla de un cantante de animación (Paul Rudd) que se gana la vida en fiestas varias interpretando toda clase de éxitos ajenos -»Somos como una gramola, no lo olvidéis», les repite el director de su banda, para que ninguno de sus miembros se envanezca más de la cuenta-; pero que, en su momento, compuso y grabó algunos temas personales, sin el menor éxito.

En una de esas bodas de postín, celebrada en un palacio de Irlanda -él es de Dublín- coincidirá con una estrella del pop (Nick Jonas). Un cantante norteamericano, famoso, pero que, debido a la separación de su grupo de estrellas juveniles, se encuentra en crisis creativa. Cantarán juntos en el bolo a petición de la novia y después, de madrugada, en la suite del invitado, compartirán unos cuantos tragos y confidencias, para finalmente sentarse juntos a un piano y ponerse a componer de manera improvisada y divertida alguna nueva canción. Será, curiosamente, el animador quien demostrará bastante más talento que ese astro mediático a quien, sin quererlo -mucho menos, sin pretenderlo-, le estaba regalando los mimbres, las claves, los acordes, los resortes, los sentimientos para un hit de éxito mundial.

Cuando, meses después, la estrella del pop anuncie en Los Ángeles su primera gira en solitario, el animador se quedará de una pieza. El tema abanderado del nuevo disco, su single, no es otro que la canción que juntos, pero a partir de su letra y melodía, compusieron aquella inocente noche en el castillo irlandés. Rápidamente, se convertirá en un éxito universal, coreado su estribillo en todas las latitudes y por toda clase de públicos, y reportando al supuesto autor una cascada de dólares.

Nadie creerá al verdadero creador cuando reclame su autoría. Su lucha por conseguir que se reconociesen y remunerasen sus derechos no tendrá otro apoyo que el del guitarrista de su banda, otro gracioso y rocoso irlandés. Ambos irán a Los Ángeles y se enfrentarán con los tiburones de la industria discográfica.

En clave de comedia, pero con temas serios de fondo. Un helado de verano con sabor de verdad.