Zaragoza, de propio, para ayudar a Venezuela

El 24 de junio de 2026 quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de Venezuela como uno de los días más dolorosos de su historia reciente. Dos devastadores terremotos, con epicentro en San Felipe, estado Yaracuy, afectando gravemente a la ciudad de Caracas, La Guaira y otras regiones cercanas. Miles de personas perdieron la vida, muchas continúan desaparecidas y un número incalculable de familias lo ha perdido todo. Desde las primeras horas posteriores a la tragedia, la sociedad civil venezolana, junto con empresarios, hosteleros, asociaciones, generadores de contenido y fundaciones de venezolanos residentes en Zaragoza, se movilizaron para canalizar la ayuda humanitaria. Por supuesto con la respuesta y anuencia de todos los zaragozanos.

En dos jornadas se recolectaron alimentos no perecederos, insumos médicos y ropa, enviados a un centro logístico en Madrid para su posterior traslado aéreo a Venezuela. Gracias a este esfuerzo conjunto se lograron reunir cerca de 20 toneladas de ayuda. Asimismo, las autoridades del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han seguido de cerca esta catástrofe desde el primer momento, mostrando su disposición para colaborar con el pueblo venezolano. La DGA estudia el posible envío de un grupo de especialistas aragoneses en emergencias para apoyar las labores humanitarias, mientras que el Ayuntamiento hizo un aporte inicial de 20.000 euros para contribuir a la atención de las víctimas e impulsar la campaña «Juntos por Venezuela» de la mano de la Fundación Ibercaja. Mención especial merece la ciudadanía zaragozana. Su sensibilidad, solidaridad y generosidad se reflejan en cada donación y en cada gesto de apoyo, conscientes de que la reconstrucción requerirá del compromiso de todos.

En nombre de la Asociación Civil Ibero Venezolana (Asoiven), de la comunidad venezolana residente en Zaragoza, de las familias afectadas y de quienes recibirán esta ayuda humanitaria, vengo de ¡propio! a dar mi más profundo agradecimiento. Su solidaridad no solo representa un apoyo material; también es un mensaje de esperanza que recuerda a Venezuela que no está sola. Gracias, Zaragoza. Gracias, Aragón. Gracias por tender una mano al pueblo venezolano. «Da siempre lo mejor de ti, y lo mejor vendrá». Santa Teresa de Calcuta.