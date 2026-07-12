El absentismo de Feijóo: el relato simplista de las bajas laborales

Si alguna ‘virtud’ tiene el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es la de hacer declaraciones inoportunas y fuera de lugar sobre cuestiones que, en la mayor parte de los casos, provocan un efecto boomerang que golpea al partido en los peores momentos, enciende las críticas de los ciudadanos y saca del foco asuntos de actualidad que bien podrían ser aprovechados por los populares para endurecer su labor de oposición al Gobierno. Las ocurrencias del gallego son incontables en el último año y deberían preocupar a una formación, en cuya cúspide se encuentra alguien que esta semana dijo: «Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?». La frase, traducida del gallego al español, viene a decir que cuando un trabajador está de baja debería de cobrar menos porque el absentismo laboral es un «cáncer». Las palabras de Feijóo retumbaron con fuerza en un foro de empresarios del País Vasco, en el que participó esta semana, aunque se propagaron con rapidez al resto del país. La reacción en cadena no se hizo esperar y el líder del PP volvió a ser el cazador cazado.

Las palabras de Feijóo llevan a una conclusión de fondo preocupante: la política y los políticos han dejado de jugar un papel crucial a la hora de analizar los problemas y buscar soluciones para mejorar la vida de los ciudadanos. Ese debería ser el modelo, pero para qué hacerlo si resulta mucho más fácil, cómodo y populista simplificar la realidad, abordarla con frivolidad y tratar de contentar a un auditorio --en este caso empresarios— que, al contrario de lo que pudiera pensar el líder del PP a juzgar por sus declaraciones, tiene el suficiente conocimiento, experiencia y sentido común como para no validar la reflexión de trazo grueso de Feijóo. El líder del PP ha de tener muy presente que para gobernar hace falta conocer, analizar y convencer con argumentos. Simplificar es de mediocres y hacerlo genera la sospecha de que el líder popular practica el absentismo como jefe de la oposición en más de una ocasión porque logra dar aire al Gobierno cuando este se encuentra noqueado, porque sus declaraciones destilan desconocimiento y sobre todo porque no tiene una hoja de ruta definida para llegar a Moncloa. Un candidato a la presidencia de España ha de tener un discurso claro, coherente y consecuente, y no un catálogo de planes en función de por dónde sale el sol cada día.

Si las principales causas de las bajas laborales son las musculoesqueléticas y los trastornos de salud mental habrá que preguntarse las razones y ponerse a ello

La realidad del absentismo en España es una realidad compleja, con muchas aristas y con causas muy distintas en escenarios cada vez más cambiantes. De ahí que el problema deba abordarse con seriedad y datos sobre la mesa antes de hacer juicios de valor precipitados. La patronal aragonesa (CEOE y Cepyme) ha celebrado en las últimas semanas varias jornadas para poner el foco en un problema que ha de implicar a empresarios, sindicatos, instituciones, mutuas, médicos y todo el que tenga que ver con este asunto. La realidad es que el absentismo laboral registra cifras históricas en la comunidad con más de 48.500 personas que diariamente no acuden a sus puestos de trabajo, 37.000 de ellas por incapacidad temporal. La tasa ronda el 7,6% con un crecimiento del 30% desde 2019. Pero detrás de estos datos hay una realidad sociolaboral que hay que analizar y poner en el centro. Reducir el problema a la picaresca es no entender nada, simplificar y obviar los múltiples factores que provocan el absentismo. No se trata de buscar culpables y sí soluciones, pero para ello hay que hacer autocrítica y mirarse al espejo.

Un cúmulo de factores

Las condiciones laborales, los salarios, los cambios en las prioridades de las empresas y los trabajadores, la implantación o no de la tecnología, la eficiencia en los procesos de tramitación de las bajas, la agilidad a la hora de hacer pruebas médicas, la capacidad de respuesta del sistema sanitario, las exigencias de una sociedad cada vez más acelerada, las dificultades para conciliar, la flexibilidad laboral, el envejecimiento de la población que acarrea más obligaciones familiares, el coste para la Seguridad Social, la responsabilidad del empleado … La lista es larga, de ahí que el análisis exija articular medidas transversales que permitan proteger la salud de los trabajadores, mejorar la coordinación entre administraciones, patronal, sindicatos, mutuas y servicios sanitarios, y elevar la competitividad de las empresas.

Si las principales causas de absentismo son dolencias musculoesqueléticas (dolores de espalda y articulaciones) y los trastornos de salud mental (estrés, ansiedad y síndrome del quemado o burnout) habrá que preguntarse las razones y ponerse a ello. La fácil, señor Feijóo, es decir que todos son unos caras.