Opinión | virando a babor
A Feijóo se le entiende todo
Lleva ocho años con un sólo tema: sacar a Sánchez de la Moncloa. Y las pocas veces que cambia de guión mete la pata. Feijóo no tiene propuestas, sólo tiene ocurrencias, y cada vez más próximas a las de sus amigos de Vox. Da igual que sea la ley del concebido no nacido que la de recortar derechos a los trabajadores cuando sufren la enfermedad. Feijóo confunde absentismo con la incapacidad laboral transitoria y lo que es una cuestión compleja en la que hay muchas cosas que analizar cómo hacen los especialistas, él la convierte en una simpleza que ofende: las bajas son un cáncer que hay que erradicar. No se trata de buscar las causas, como por ejemplo el deterioro progresivo de la atención primaria sanitaria o de preguntar a los expertos en salud pública y salud laboral.
Da igual lo que digan. De lo que se trata es de recortar
derechos, de disminuir la protección social del trabajador enfermo. Porque los trabajadores son unos tramposos con la complicidad necesaria de los médicos. Y, dice, no podemos permitírnoslo. Pero hombre, tú, Feijóo, que no sabemos ni lo que cobras, u otros, los que te han dado la consigna, que ingresan mas de 300.000 al año por tareas de representación, resulta que no os lo podéis permitir. Manda narices. Porque cuando se trata de conquistar derechos o de consolidarlos, el PP-Vox ni está ni se le espera, siempre en contra de los trabajadores y de la mayoría social anunciando el apocalipsis y desastres que nunca suceden.
Los derechos laborales y sociales no son privilegios, son conquistas hechas con mucho esfuerzo por la clase obrera, sus sindicatos y algunos partidos. Igual que la educación, las pensiones, los servicios sociales o la sanidad, esa que poco a poco se están cargando y a la que luego acusan de complicidad. A Núñez Feijóo le preocupan las bajas, no la enfermedad de los trabajadores. Le inquieta su consecuencia en las cuentas de resultados de las grandes empresas, pero no la cantidad de horas extras, ni las pagadas ni mucho menos las que no se pagan. Así que vayamos tomando nota. Feijóo quiere recortar derechos con acuerdo o sin acuerdo. Si quieren tirar piedras a su tejado, ya saben a quien votar.
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