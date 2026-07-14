‘Teatro Libre’ en Valderrobres

Valderrobres está de enhorabuena con la apertura de un nuevo local cultural y musical, Teatro Libre, cuyos principios y programaciones hacen presagiar el más rico y mejor de los futuros a esta tan loable y necesaria iniciativa. Que corresponde, por méritos propios, a un valiente y arriesgado Samuel Arnau, pletórico de ilusiones y también de confianza con respecto al desarrollo de su local.

Sus esperanzas no son gratuitas. Desde la céntrica y privilegiada ubicación, con un amplio interior dividido en un coqueto café y en la cómoda sala de espectáculos, y con una bonita terraza, moderna decoración, pantallas, telones y equipamientos de material audiovisual todo está preparado para ofrecer y prestar un gran rendimiento –un servicio, al mismo tiempo– al municipio que lo acoge, a juzgar por el éxito de la reciente inauguración (en la que me cupo el honor de disertar y brindar), con entusiasmo.

Intervine arropado por numerosos miembros de una población, la de esta joya del Matarraña, que siempre me ha inspirado una impresión cosmopolita. Había en el evento, entre el público, turolenses de la comarca, desde luego, aragoneses, por supuesto, pero también españoles procedentes de muy distintos puntos y extranjeros que han encontrado en Valderrobres un lugar donde vivir, soñar y crear. Pintores, fotógrafos, profesores, poetas, actores, escritores, músicos... Una «parroquia» selecta y abierta, inteligente y sensible, y que, con toda seguridad, encontrará en el «templo» de Arnau el lugar idóneo donde encontrarse, fraternizar, debatir, participar en las más diversas actividades o disfrutar con toda clase de conferencias y conciertos, exposiciones y talleres.

Sobre el estrado del «Teatro Libre», cuyo «bautismo literario» compartí con el gestor cultural y librero Octavio Serret, tan generoso y eficaz siempre, sentí ese pellizco que nunca engaña, el de hallarme en un lugar mágico, tocado por el ángel, un refugio de la inspiración, un foro para la comunicación piel con piel, un ámbito de libertad, sin censuras, donde la cultura puede brillar al máximo nivel, ése que la eleva hacia la originalidad del arte, la armonía y la belleza.

Larga vida a este «Teatro Libre» de Valderrobres que nace de abajo, como todos los grandes proyectos, para elevarse muy pronto como un faro de luz.