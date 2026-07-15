Centenario de ‘Fiesta’ y de la primera visita a Zaragoza de Hemingway

Este año se cumple el primer centenario de la publicación de la primera novela del escritor estadounidense –e icónico corresponsal en la Guerra Civil de España– Ernest Hemigway (1899-1961). La primera edición de esta obra llegó a las librerías de los Estados Unidos el 22 de octubre de 1926 y llevaba por título The sun also rise (El sol también sale).

Pero tan solo un año después, la edición británica recuperó el título original que el joven Hemingway (tenía entonces 27 años de edad), había pensado para su ópera prima: Fiesta, puesto que su trama surgió a partir de un viaje que el escritor hizo a Pamplona en 1925 para participar en las fiestas de los Sanfermines, acompañado de un grupo de amigos expatriados en París (entre ellos lady Duff Twysden y Harold Loeb) que, a la postre, acabarían siendo los personajes ficcionados de su novela.

Lo que hasta ahora no era conocido es la relación circunstancial que hay entre Hemingway, Fiesta y la ciudad de Zaragoza. Y es que, en 1926, el célebre escritor estadounidense disfrutó de las fiestas del Pilar en Zaragoza (llegó el 12 de octubre y se marchó el día 19) tan solo unos días antes de que su primera gran novela fuese publicada.

En aquella su primera visita a Zaragoza, Hemingway (que un mes después se separó de su primera esposa, Hadley Richardson) estuvo acompañado por su compatriota y amigo, el escritor y poeta Archibald MacLeish (1892-1982), quien, en 1944, bajo la presidencia de Franklyn D. Roosevelt, ocuparía el cargo de subsecretario de Estado para Relaciones Públicas y Culturales en el Gobierno de los Estados Unidos.

Todo ello está atestiguado por la tarjeta postal (franqueada con un sello de 25 céntimos con la efigie del rey Alfonso XIII), que ambos enviaron desde Zaragoza –el 16 de octubre de 1926– a un matrimonio amigo (Donald Ogden Stewart –oscarizado guionista de Hollywood y uno de los personajes de Fiesta– y Beatrice Ames), quienes se encontraban entonces disfrutando de una larga luna de miel (se habían casado el 24 de julio de aquel mismo año) en París.

Las primeras líneas de esta postal (una «vista parcial de Zaragoza desde la torre del Pilar») fueron escritas a lápiz por Macleish y en ellas éste le dice a Donald Ogden que Zaragoza es una hermosa ciudad y que es una pena que no estuviera allí con ellos, acompañado de su esposa, Beatriz. También le dice que el domingo (17 de octubre) esperan poder asistir en Zaragoza [en la Plaza de la Misericordia] a la que se anuncia como una gran corrida de toros. Firma: Archie.

Las siguientes líneas de la postal están escritas (también a lápiz) por Ernest Hemingway. En ellas, el escritor se dirige a Ogden y su esposa, deseando que se encuentren bien en París. Y, por su parte, manifiesta que Archie y él están disfrutando de su estancia en Zaragoza, adonde habían ido para tratar de ver los festejos taurinos que (con motivo de las fiestas del Pilar) se habían programado en la ciudad. Finalmente, se despide: «Saludos. Ernest».

No es extraña esta temprana visita a Zaragoza de un joven Hemingway, dada la fascinación que el escritor estadounidense sentía, desde que lo vio torear en los Sanfermines de 1923, por el torero aragonés Nicanor Villalta, hasta el punto de que cuando nació su primer hijo, en octubre de aquel año, Hemingway le puso el tercer nombre de John Hadley Nicanor, en honor al torero de Cretas.

Otra curiosidad es que Hemingway llegó a Zaragoza el mismo día en que la ciudad inauguraba –el 12 de octubre de 1926– su flamante edifico de Correos y Telégrafos. Posiblemente el mismo al que se dirigió Hemingway para –siendo uno de los primeros extranjeros en hacerlo– depositar (en el dorado y broncíneo buzón, en forma de boca de león, destinado a recoger las cartas para el exterior) la tarjeta postal que, ahora devuelta a la actualidad, nos ha permitido saber que, durante las fiestas del Pilar de 1926 (en torno a las mismas fechas en que publicó Fiesta), Ernest Hemingway visitó Zaragoza por vez primera. Justo treinta años antes de lo que se consideraba hasta ahora.