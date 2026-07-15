Nuevo capítulo en la historia del Real Zaragoza

La inestabilidad en el Real Zaragoza ha sido un síntoma recurrente a lo largo de este siglo. Con la llegada de A.GAIN, la SAD ha estado ya bajo el mandato de cinco propiedades diferentes. Todo empezó cuando Alfonso Soláns vendió el club a Agapito Iglesias en 2026. El empresario soriano sembró un germen aterrador que provocó innumerables problemas económicos, con una deuda asfixiante y un concurso de acreedores mediante, fracasos deportivos y conflictos sociales. La etapa de Agapito Iglesias terminó en 2014. Fueron ocho años larguísimos, con unas consecuencias trágicas para el Real Zaragoza. La era de la Fundación 2032, con el liderazgo de César Alierta, sirvió para ordenar la sociedad desde el punto de vista financiero, ir reduciendo su deuda de manera paulatina y asaltar el playoff en tres ocasiones, todas de manera infructuosa.

En 2022, con los miembros de aquel grupo inicial completamente divididos y su proyecto agotado, la Fundación 2032 decidió traspasar la propiedad. Por primera vez en su historia, el Real Zaragoza cayó en manos de unos inversores internacionales, que bajo el nombre de Real Z LLC tomaron las riendas del club con Jorge Mas como presidente y el tutelaje continuo desde la capital de España. Este periodo ha sido un desastre deportivamente, culminado con el descenso a Primera RFEF, el momento más deprimente de la historia del club. De poco ha servido la potencia financiera del grupo de inversión, contrastada con seis ampliaciones de capital, demostración de un músculo económico de altos vuelos.

El descenso a Primera RFEF había provocado ya cambios en toda la estructura de la SAD: en la dirección general, la deportiva, el banquillo y en la plantilla. Sin embargo, el más importante llegó este martes con la adquisición por parte de A.GAIN del 75% del accionariado, que acabará siendo de un 60% para que entre Juan Forcén y Jorge Mas asuman finalmente el 40% restante. A.GAIN es una plataforma internacional de inversión respaldada por IDC Netwoork, ecosistema multifondo de gestión de activos fundado en 1995 en Guatemala que gestiona más de 1.000 millones de dólares. Su división futbolística es el fondo RONDO, con el que buscan crear una multipropiedad: ya participan en el Atlético, el Leeds o en el Deportivo Cali, según la información disponible en su propia web. Su cabeza visible es el CEO Bobby Aitkenhead, junto a Richard Lee, socio director de IDC. Ayer estuvieron ya en la capital aragonesa.

Este martes 14 de julio de 2026, el Real Zaragoza inició una nueva era con otra propiedad diferente, un nuevo capítulo de su historia de inestabilidad en este siglo. Desde ya, A.GAIN tiene ante sí el desafío de hacer suyo el club y de marcar su propio camino desligándose obligatoriamente de Real Z LLC, cuyo paso por la entidad aragonesa ha sido terrible. De esa etapa continuarán Juan Forcén y Jorge Mas, de momento también como presidente. Los responsables de A.GAIN han de demostrar que no solo tienen dinero, virtud que también asistía a sus predecesores, sino que saben gestionar, tanto financiera como deportivamente, un club de la importancia del Real Zaragoza. Que tienen capacidad, saber estar y poso para redirigir con profesionalidad y acierto el destino de un club que atraviesa el peor momento de su historia, pero que tiene un potencial extraordinario y todas las condiciones para empezar a construir un futuro mejor.