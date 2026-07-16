Chueca apuesta por transformar Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca ofreció ayer, durante su intervención en el debate del estado de la ciudad, un catálogo de proyectos y una declaración de intenciones de cuál es la hoja de ruta que tiene en mente para la capital aragonesa. Pero no lo hizo pensando en el corto plazo –queda menos de un año para concluir la legislatura— sino que fue más allá con la convicción de que puede repetir en el cargo tras la cita electoral de 2027. Y se marcó cuatro prioridades: mejorar la escena urbana, con más inversiones en el conjunto de la ciudad para elevar la calidad de vida de los zaragozanos y hacer de la capital un lugar más atractivo; apostar por el desarrollo de vivienda, una ecuación en la que también jugará un papel importante los pisos asequibles; reforzar los servicios sociales y la seguridad, con un aumento de la plantilla de la Policía Local y más videovigilancia; e impulsar la movilidad para que «la Zaragoza de los 800.000 habitantes» no colapse.

El diagnóstico de Natalia Chueca va en la buena dirección para situar a Zaragoza como un lugar de referencia, no solo en el contexto nacional sino también en el europeo, si bien para lograr esos objetivos hay que trazar una estrategia para que esos retos se conviertan en una realidad. La alcaldesa de Zaragoza tiene claro el qué y ha de demostrar que es capaz de resolver el cómo. La eficiencia en la gestión de los recursos y la coordinación entre administraciones (Ayuntamiento, DGA) son dos de los vectores que Chueca ha puesto en práctica en sus más de tres años de mandato con buenos resultados. En el segundo semestre de 2027, Zaragoza habrá mudado de piel tras la reforma de grandes vías y calles, y estará en camino de cerrar las grandes cicatrices urbanísticas. Por tanto, los desafíos a medio y largo plazo se centrarán, sobre todo en la vivienda y la movilidad.

Una de las grandes incógnitas será saber si, finalmente, Zaragoza pone en marcha una segunda línea del tranvía, si repite como alcaldesa. Chueca anunció ayer un acuerdo con la Universidad para analizar los futuros corredores de transporte público de alta capacidad, tanto en la ampliación hacia Arcosur como el eje este-oeste entre Delicias y San José. Aunque no aludió al tranvía, este medio de transporte ha demostrado jugar un papel relevante en Zaragoza por vertebrar la ciudad, ser sostenible y descongestionar de tráfico una capital que ha de dar un salto en movilidad. También dará un salto en sus conexiones con el exterior si, como anunció, se triplican las rutas desde el aeropuerto. Estos dos desafíos, una nueva línea del tranvía y una base permanente en el aeropuerto, llevarían a Zaragoza a otro estadio. Los desarrollos de Arcosur, Parque Venecia y las nuevas zonas de expansión de la ciudad también aseguran la puesta en el mercado de más viviendas, algo decisivo para la capital.

Natalia Chueca demostró en su discurso que quiere que la transformación de Zaragoza sea su gran legado como alcaldesa. Por ahora tiene el aval de su gestión en estos tres años, pero necesitará un respaldo contundente en las próximas elecciones municipales y mantener la escucha activa con toda la ciudad y los zaragozanos para que el fondo importe tanto como la forma.