La oportunidad perdida de Zaragoza

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) lleva cuatro años transformando la economía española. Aragón, cuya productividad y empleo crecen año a año a medida que los fondos van llegando al territorio, no es una excepción. ¿Qué hay detrás del mejor ciclo económico que ha vivido nuestra tierra en décadas? Para entenderlo, damos dos pistas: hoy, España crece al 2,8%, liderando, un año sí y otro también, las economías avanzadas europeas, y genera 4 de cada 10 nuevos empleos de toda la zona euro. Aparte de la revitalización económica y social que está suponiendo el impulso de la inmigración, detrás de esas cifras hay una explicación estructural: el PRTR. Cuatro años de inversión sostenida que han contribuido a transformar la economía aragonesa, impulsando proyectos estratégicos en un territorio con un enorme potencial industrial, logístico y energético.

En España, se han movilizado 74.800 millones de euros, con 1,5 millones de beneficiarios, de los que el 70% son pequeñas y medianas empresas, autónomos y ayuntamientos que han recibido financiación para modernizarse. Esto ha sido posible porque nuestro país, con tesón y disciplina, ha validado ya 265 hitos y objetivos ante la Comisión Europea, liderando el cumplimiento entre los grandes países de la Unión.

Una oportunidad de cambio a disposición tanto de pequeños municipios, como el oscense Esplús, con 2 millones de euros del fondo DUS 5.000 para instalar aerotermia y placas fotovoltaicas en sus edificios públicos, como de las grandes ciudades, como Zaragoza. Pero, lamentablemente, no todos los ayuntamientos han aprovechado la oportunidad igual.

En Esplús el resultado inmediato ha sido la bajada de la factura eléctrica del Ayuntamiento entre un 50% y un 70%, más espacio para inversión, por ejemplo, en cultura y deporte y, a resultas de todo ello, un rebote en su línea descendiente de población desde los 540 habitantes hasta los 732 (un 36% más).

Por el contrario, en Zaragoza, el generoso apoyo económico del Gobierno de España ha podido incidir en mejoras puntuales, pero no ha sido aprovechado por su Ayuntamiento para cambiar el rumbo de la ciudad. Todo esto, a pesar de que Zaragoza, por su peso económico y demográfico, ha recibido buena parte de los 4.200 millones de euros consignados para Aragón.

Para encontrar en nuestra historia reciente un apoyo económico desde el Estado comparable al actual, hemos de remontarnos a la época previa a la Expo. A diferencia de lo que ocurre ahora, la implicación económica del Gobierno de España contó con el refuerzo de un alcalde, Juan Alberto Belloch, con liderazgo, visión y una idea clara de Zaragoza en la cabeza. Solo así conseguimos pasar página de la Zaragoza de los maceteros de Luisa Fernanda Rudi, y pudo hacerse realidad la llamada Nueva Zaragoza, cuyas riberas recuperadas, nuevos parques, y nuevos espacios y equipamientos, hoy disfrutamos.

En el reciente Debate del Estado de la Ciudad de Zaragoza, hemos visto cómo la alcaldesa, Natalia Chueca, ha vuelto a obviar que gran parte de las reformas en marcha -el Huerva, la avenida de Navarra, la sustitución de los autobuses más contaminantes o las nuevas unidades del tranvía- tienen financiación millonaria conseguida vía el Gobierno de España. Ese mismo Gobierno de Pedro Sánchez al que no dudó en apelar si de lo que hablaba era de los proyectos del Ayuntamiento que están bloqueados. Sean o no competencia del Ejecutivo.

Y con todo esto, surgen las preguntas incómodas: ¿qué ciudad habrá contribuido a construir la alcaldesa cuando termine este mandato? ¿Por qué no ha aprovechado esta millonaria oportunidad para dejar un legado que vaya más allá de las luces, las flores y los vídeos en Instagram? Las oportunidades extraordinarias no pasan dos veces. Y cuando desaparecen, lo único que queda es aquello que alguien fue capaz -o no- de hacer con ellas.