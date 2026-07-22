Asuntos de interés. ¿Para quién?

No creo que sea necesario que los ciudadanos de este país tengamos que estudiar derecho para que podamos entender lo que se está dirimiendo en los tribunales de justicia. No en todos, por qué hay muchos asuntos que apenas salen en los medios de comunicación. Son aquellos que juzgan a personas que tienen responsabilidades públicas, partidos políticos y allegados, y sobre todo los que pueden terminar en el Tribunal Supremo, los que muchas veces adquieren una dimensión que sobrepasa el hecho delictivo que se enjuicia y que por elevación apuntan al Gobierno de turno, partidos políticos o instituciones relacionadas con el poder. Debe ser que allí se juzgan asuntos que trascienden más allá de lo normal y de ahí el interés.

No estaría de más, que al CGPJ se le habilitará un espacio semanal en TVE en horario de máxima audiencia para que lo más granado de la carrera judicial explicara con todo lujo de detalles por dónde transitan los casos una vez entran en el juzgado y nos ayudaran a entender por qué hay tantas diferencias entre unos y otros.

Deberían aclarar primero los motivos por los que jueces del CGPJ que habían cumplido su mandato (cinco años), no dimitieron para forzar a los partidos a ponerse de acuerdo en su renovación. Debía de ser que en ese asunto había muchos intereses.

Convendría que explicaran a la ciudadanía, que es quien paga su salario, cuál es el motivo por el que unos casos llevan, diez, doce o trece años esperando la apertura de juicio y otros que, en muy pocos meses, están vistos para sentencia o sentenciados. Es curioso que ese espacio de tiempo es el que algunos jueces utilizan solo para desarrollar la instrucción. Deben ser asuntos de mucho interés.

Habría que preguntarse por qué los informes de la UCO, en teoría pertenecientes a sumarios secretos (hasta que el juez decide lo contrario) ocupan portadas desde el primer día, cuando son materia de tratamiento judicial y son los jueces los que deben valorar su contenido. Esto permite que datos privados de los enjuiciados, que no tienen nada que ver lo que se investiga, estén a la vista de todos y no se toma ninguna medida para impedirlo. Será también por interés.

Es tal la confusión que se genera, que después de casi cincuenta años de democracia, el poder judicial debería estar sometido a algún tipo de control efectivo (existe, pero apenas se aprecia) y los jueces sancionados cuando en el ejercicio de sus funciones se salgan del cumplimiento de la Ley como en todas las profesiones. Se está demostrando que algunos aprovechan su posición, no siempre para impartir justicia y presuntamente lo que hacen es quitarse la venda para ver quién hay en el banquillo. Y será por interés que rara vez se ve a un juez juzgado.

De paso, con tantos años de formación y tanta experiencia adquirida en el ejercicio del cargo, podrían explicar (no sería invadir competencias del legislativo) por qué no exigen que se legisle que a la par que se juzga un caso, en el «cementerio de elefantes», perdón, en el Senado, o en cualquier otro organismo, no se puedan abrir comisiones de investigación que claramente interfieren en los asuntos que se están juzgando y comprometen la defensa de aquellos que se sientan en el banquillo. Salvo la pena del telediario su aportación es muy escasa.

Finalmente, quizás sería bueno para la democracia que se aclararan los artículos 122 y 127 de nuestra Constitución, porque el primero habla de que jueces y magistrados formaran un cuerpo único y el segundo que se regularán sus modalidades de asociación. Los jueces son un poder del Estado, y lo mejor para todos sería que los conociéramos por sus sentencias y que dejaran en ellas la huella de su imparcialidad sin la más mínima duda sobre su ideología. La Justicia es ciega y no se debe de caer la venda que cubre sus ojos. Está claro que estos asuntos también serán de un gran interés. ¿Para quién?