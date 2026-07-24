No hay polémica donde se cumple la ley

Paradojas de la vida, o de la política, el alcalde de barrio de La Cartuja, antitaurino declarado y convertido ahora a defensor de la tauromaquia, critica al gobierno municipal por la denegación de un permiso para la suelta de becerras. Al alcalde Lasaosa se le olvida y omite, sin ningún pudor, el dato que lo explica: que esa denegación responde a un informe técnico contundente, fundamentado en motivos de seguridad y legalidad.

Contradicciones de la vida, en efecto, porque para sostener que hay agravio primero hay que dejar fuera el informe que lo desmiente, y para presentarlo como un ataque a la tradición taurina conviene no aclarar que lo denegado era la celebración organizada por una empresa privada por su aniversario.

Conviene dejar claro que no ha habido ninguna decisión política por parte del Gobierno municipal contra la tauromaquia, sino una solicitud de una empresa privada para soltar becerras en la explanada anexa al Pabellón Deportivo Municipal, y un informe técnico —no político, técnico— que la desestimó para esa ubicación en concreto. Y lo hizo, además, con razones difíciles de rebatir: la Ley de la Actividad Física y el Deporte de Aragón otorga preferencia al uso deportivo de estas instalaciones sobre cualquier otro, y el Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos Municipales ni siquiera contempla los festejos taurinos entre los actos no deportivos autorizables. A esto se añade que el Plan de Autoprotección del pabellón no prevé actividades con animales ni dispone de los procedimientos necesarios para responder ante una emergencia de estas características, mientras que la normativa municipal prohíbe introducir animales en instalaciones deportivas y en su entorno, precisamente para preservar la seguridad e higiene de espacios pensados para el ocio y el deporte. Y es que, por si todo lo anterior no fuera suficiente, ni la propia explanada está preparada para soportar las estructuras, el ganado y las cargas de un festejo taurino, ni faltan en La Cartuja otros espacios mejor acondicionados para este tipo de actos.

Nada de esto tiene que ver, por tanto, con la tauromaquia como tradición, sino con la ubicación elegida para una actividad concreta; conviene no confundir una cosa con la otra, por mucho que a algunos les resulte rentable (políticamente) alimentar esa confusión.

Y precisamente lo hacen, o lo intentan, porque este Gobierno respalda la tauromaquia allí donde puede y donde le corresponde actuar. Por eso este Gobierno reclamó, una y otra vez, a la Diputación Provincial de Zaragoza que ejerciera sus competencias para garantizar la celebración de los festejos taurinos en la Plaza de la Misericordia durante las próximas Fiestas del Pilar. Porque la inacción de la DPZ puso en peligro unos festejos tan arraigados en nuestra ciudad. Lo que podría haber sido...

En cualquier caso, quien de verdad defiende esta tradición debería ser el primero en pedir que se organicen eventos con rigor, no el primero en reclamar excepciones cuando el rigor no le conviene.

Esa es, en el fondo, la pregunta que el alcalde de La Cartuja evita responder: ¿debía el ayuntamiento ignorar a sus propios técnicos y autorizar una actividad que la normativa de seguridad desaconseja expresamente, solo por evitar un titular incómodo? Gobernar exige tomar decisiones conforme a la ley y no conforme a la presión del momento, y los informes técnicos existen precisamente para eso: para que las decisiones se adopten con criterios objetivos e iguales para todos. Si cada informe que resulta incómodo hubiera de dejarse sin efecto, sobrarían los técnicos y bastaría con la voluntad política de turno; y ese no es, ni ha sido nunca, el modelo de este Gobierno municipal.

En resumen, no hay polémica donde se cumple la ley, hay, simplemente, un Gobierno que respeta el trabajo de sus técnicos, actúa con responsabilidad y cumple las normas que garantizan la seguridad de todos sus vecinos.

La Cartuja contará con sus tradicionales festejos taurinos en agosto. Festejos que sí cumplirán con las medidas de seguridad y que, por supuesto, en este caso, con los informes técnicos favorables, contarán con el apoyo de este Gobierno.