Fórnoles, cultura y patrimonio

El alcalde de Fórnoles (Teruel), Javier Vidal, es abogado y en calidad de tal –o en su doble condición de letrado y regidor– fue uno de los asistentes que más disfrutó de la conferencia que el biólogo Marcos Merchán impartió en el ayuntamiento, ante una nutrida representación de vecinos de esta hermosa localidad del Matarraña.

El alcalde intervino a propósito de la «cadena de custodia» porque previamente el ponente, responsable de la unidad de Genética Forense del Laboratorio Citogen (Zaragoza) había descrito el «camino» seguido por las pruebas de un delito, esas huellas o restos de una escena del crimen (por ejemplo), hasta arribar al laboratorio de análisis genéticos con destino a la instrucción de una investigación judicial. Y, llegado el caso, para su incorporación a un juicio oral y examen por las partes (fiscalía y defensa, con la magistratura como árbitro). La más mínima contaminación en tales «cadenas de custodia» puede alterar gravemente el resultado de todo el proceso, condicionando el sentido de una sentencia, condenando a un inocente o exonerando a un culpable, o bien combinando de una nefasta y fatal manera ambas circunstancias. No siendo, por fortuna, ni mucho menos frecuente en España que se contaminen las pruebas principales de un caso, sí se han dado circunstancias en las que la constatación a posteriori de un error procedimental (pruebas contaminadas) ha obligado a revisar buena parte de la instrucción judicial, y a cambiar los objetivos del fiscal.

La relación de la moderna biología genética con los éxitos policiales tiene mucho que ver con la existencia de laboratorios como Citogen, cuyo nivel técnico y científico garantiza la precisión de análisis de ADN, fibras, sangre, saliva o cualquier otro material «abandonado» por el delincuente en el lugar de su fechoría. No todos los detectives llevan chaleco antibalas; algunos prefieren la bata blanca de los investigadores.

De justicia es de reconocer el buen hacer del equipo municipal de Fórnoles en materia de cultura. El cuidado del patrimonio, la puesta en valor de señas de identidad (como el legado de Braulio Foz), las conferencias y presentaciones de libros vienen contribuyendo al prestigio de una localidad histórica y turística como pocas.