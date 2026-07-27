Mirada a la luz retrospectiva

Quizá estemos necesitados de activar nuestra memoria en búsqueda del bienestar construido en el pasado. Recordar aquello que hoy echamos de menos se está convirtiendo en una querencia, posiblemente por desear y recuperar lo que nos sigue pareciendo mejor de lo que hoy tenemos. Comparar el pasado con nuestro presente puede ser un recurso, actuando como refugio mental para regular nuestra estabilidad y nuestra identidad personal a través de experiencias vividas, esto nos da una perspectiva que nos hace reflexionar para observar nuestro entorno en una solícita claridad, facilitando el deseo de aprender y entender el mundo. Recuerdo, con cierta afección, el viaje que realicé por primera vez a París en 1979 por el deseo de explorar, de conocer in situ los museos y las obras de arte que conocía a través de los estudios y los libros, aprendiendo los desarrollos artísticos y el significado de las obras de la segunda mitad del siglo XIX, en la que los artistas provocaron una revolución en el arte, disociando el academicismo tradicional, priorizando la ruptura de las formas para llegar a la abstracción. Cuando se viaja fuera de tu país, la perspectiva del mundo cambia dejando huellas consistentes en la memoria al percibir diferencias muy notorias, no solo al explorar el espacio, el tiempo y la manera de relacionarnos, sino en la inercia de la integración de su cultura para entender qué es lo que estamos percibiendo de ese país en particular. Son momentos que nos hacen pensar. Apoyada en las barandillas de la explanada del Trocadero vi pasar a personas de distintas fisonomías, de diferentes países incorporados a la vida de la ciudad, en marcha al trabajo o paseando con una imagen de look integral, algo que en España en esa época no se veía, me preguntaba su porqué. La célebre reflexión del existencialista Soren Kierkegaard en 1843 viene a darnos, quizá, una respuesta, al decir : «que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás; más solo puede ser vivida mirando hacia delante». Quizá sea la necesidad de encontrar sentido a lo que ocurre y entender lo que no se entiende hoy en día.

Históricamente la integración de extranjeros en España comenzó a finales del siglo XX con el primer Plan General de Integración Social. La llegada de esta población extranjera ayudó a sostener el sistema de sectores clave como la agricultura, la construcción y los cuidados a personas, esto se ha ido manteniendo, ampliándose en una integración de trabajadores autónomos. Sabemos que para que se realice la inclusión de estas personas, se ha de llevar un proceso pluridimensional con el compromiso de una lógica organización con la persona migrante a través de las entidades que ejercen el poder del Estado, garantizando el funcionamiento adecuado en la sociedad. Para que sea efectivo, debe abarcar la inclusión económica, psicológica, lingüística y cívica, además de cumplir con los marcos legales. Conseguirlo en estos momentos en nuestro país, está siendo una utopía, por lo que se está creando un ambiente polémico y violento, viendo que no existen recursos suficientes para conseguir una integración debido al desastre de organización de quien lo ha proyectado y gestionado en el Gobierno español. El acceso al empleo digno, a una vivienda asequible, a la necesaria atención sanitaria; todo esto es necesario para conseguir una integración pausada y adecuada. La decadencia del actual Gobierno ha fomentado la pobreza, además de la endémica persistencia de las barreras burocráticas, dificultando una vida digna a toda la población. Si todas estas estructuras pendientes de solucionar las sufren los propios ciudadanos autóctonos del país, ¿Cómo puede creer este Gobierno conseguir la integración de miles y miles de personas extranjeras y mantenerla con la dignidad necesaria ?