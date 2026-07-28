No aprenden nada

Llevamos años sufriendo tremendos incendios. Los cercanos a Madrid han servido para que nos recordaran los discursos de Ayuso en sede parlamentaria negando el cambio climático, acusando a la izquierda de exagerados y de aprovechar las urgencias para pedir más inversión en prevención. Dijo que la emergencia climática es una estafa. Patética. Cuando se acercan las llamas le pasa la responsabilidad al gobierno central. Jugada perfecta: rebaja la presión fiscal a los ricos y que luego sean los medios pagados por todos los españoles los que asuman la responsabilidad y la factura. Llama hijo de puta al presidente, replica lo de que le gusta la fruta, ella y todos los idiotas iletrados que le siguen, y con una cartita y un tuit se quita la responsabilidad. Y luego se pone el chaleco de emergencia.

Postureo. El PP se pronunció en su momento en contra de la creación de la UME, pero ahora son los primeros en reclamar su presencia. La UME se ha ganado con su trabajo y su esfuerzo no solo el respeto sino el afecto de los españoles. Ya nadie duda de que fue una gran decisión, como otras muchas a las que el PP se opone sistemáticamente. Bulos, solo tienen bulos para configurar su tóxico discurso. Aburren e indignan. Otros que no aprenden son los restos, los pocos que quedan, de Podemos.

Vaya por delante mi respeto para gente que conozco que en su día se adhirieron y ahora navegan en el desconcierto. Nunca, hasta hoy, he escrito una línea en contra de gente a los que siempre consideré compañeros de viaje, sencillamente porque tengo claro quien es el adversario. Pasar de casi conquistar el cielo a la irrelevancia debería servir como una experiencia de la que aprender a dejar de dar lecciones y callar. Lo que han declarado respecto a la propuesta de que Yolanda Díaz para la OIT muestra que son «miserables, rezuman resentimiento y «envidia» en palabras de un reputado militante de la izquierda. Prefieren hundir a la izquierda aunque el riesgo sean las políticas de extrema derecha. Prefieren tratar de alimentar su espacio político a facilitar un gobierno de izquierda. Aburren e indignan.