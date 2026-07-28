¿Wanted Netanyahu?

El alcalde de Nueva York retó a Estados Unidos –esto es, al cowboy Trump– a capturar a un «criminal de guerra» llamado Binyamín Netanyahu. Claro está que eso no sucederá, nunca. Por lo menos jamás en suelo norteamericano. Entre otras cuestiones, porque Estados Unidos no reconoce la autoridad de la Corte Penal Internacional.

Lo que no quita que la demanda del mandamás de la primera urbe mundial sea un bofetón tan insólito como estéril a una alianza todopoderosa que ha convertido el Oriente Medio en un polvorín. Trump se dejó arrastrar a la guerra contra Irán por su pequeño socio de Tierra Santa y el resultado es un fracaso, para Trump y Estados Unidos, que no para el Estado judío que sigue en sus trece y a lo suyo.

Israel se ha erigido en el guardián de Occidente en Oriente Medio. Por lo menos ante toda esa retahíla de estados fallidos que en el siglo XX parecían amenazar su existencia y que en pleno siglo XXI no le hacen ni cosquillas. Azota el Líbano cuando le apetece, se está apropiando día a día de la zona fronteriza del sur de Siria y en Irak ha puesto en jaque la chií Basora, segunda ciudad iraquí. El rey de Jordania, tras haber visto las orejas al lobo y haber perdido un tercio del territorio en la Guerra de los Seis Días, anda con sumo sigilo para no enardecer a su poderoso vecino.

Y por lo que respecta a Palestina su suerte está echada. Fue un juguete en manos de los caudillos árabes de la región que, como Jordania, ansiaban el territorio. La salvajada del 7 de Octubre de 2023 se ha convertido en la excusa perfecta para ensayar una especie de solución final.

En Gaza han matado hasta saciarse de sangre, en una guerra cobarde que se ha llevado por delante más vidas que el sumatorio de todas las guerras anteriores en la región. Y si la política de apropiación de tierras –y limpieza étnica– se está perpetrando en el Líbano y Siria a pequeña escala, en Cisjordania avanza implacable con el apoyo decidido del Tsahal a los colonos que en nombre de Jahve toman Cisjordania en plena luz del día en lo que parece un proceso irreversible.