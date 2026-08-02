Una UTE en el Consejo de Gobierno: ¿quién manda en el Pignatelli?

No han pasado ni los cien primeros días de cortesía que se le suelen dar a los nuevos gobiernos pero la DGA ya parece una especie de unión temporal de empresas, formada por el PP de Jorge Azcón y la ultraderecha de Vox del vicepresidente Alejandro Nolasco, en la que da la sensación de que cada uno hace lo que le viene en gana. ¿Es casualidad que en casi cien días no haya ninguna imagen juntos más allá de estar en el pleno de las Cortes, por obligación, obviamente? Me parece que no lo es.

El vicepresidente está demostrando lo que es para él ese cargo que ocupa en el Ejecutivo, al que accedió en una primera etapa pareciendo un erasmus con ganas de protagonismo y al que ahora ha regresado doctorado en xenofobia y radicalismo. Con los mismos objetivos en su diana, los más débiles, y sabiendo que esta vez nadie le va a desautorizar tan alegremente porque las urnas le han dado más peso dentro del Consejo de Gobierno. Nolasco está desatado y Azcón prefiere callar.

Siendo sinceros, nunca me ha preocupado esa versión de cutrefascismo de Vox en Aragón y España que llena el día a día de eslóganes y medidas gruesas que la ley igual no le dejará cumplir, pero sí la pasividad de un Partido Popular al que sigo considerando con vocación de gobernar y con principios democráticos inquebrantables. La ley no es un antídoto contra el fascismo, es el muro que todos construimos a diario haciéndola respetar frente a quienes se sirven de ella para llenar de odio las calles y los parlamentos. Algunos de ellos, por cierto, en los que no creen aunque hayan llegado a presidirlos, como las Cortes de Aragón, un lugar que la extrema derecha dinamitará en cuanto tenga ocasión.

He llegado a la conclusión de que el vicepresidente de Aragón solo sale a la palestra para que todos los aragoneses le hagamos casito, ya que en la gestión no tiene ninguna responsabilidad de calado y sus propuestas legislativas no van a cambiar el futuro de la comunidad si no es para empeorarlo. Su trono es la sala de prensa y las redes sociales, y sus súbditos quienes le aplauden y le jalean. Un día meterá la pata y hará realidad lo que promete, como quitarle la paga semanal a los menores migrantes que criminaliza o retirar ayudas en cuestiones básicas por motivos de nacionalidad o por colaborar con la emergencia en Ceuta. Qué oportunismo.

Pero si tropieza, la ley actuará con contundencia y puede que ese odio manifiesto entre en el umbral del delito algún día, como plantea la Fiscalía o el Gobierno central, y puede que incluso se adentre en el peligroso umbral del ámbito penal y su responsabilidad patrimonial y pague individualmente los errores que por ahora solo pagará la institución por él.

Mientras, solo esos compañeros de viaje en el Consejo de Gobierno son quienes le pueden parar. Si es que se atreven. No creo que ni el presidente ni ninguno de sus consejeros, tampoco los elegidos por Vox, compartan ese show. Y no es casualidad que solo Nolasco dé la cara para obedecer a Abascal. Pero no es suficiente para demostrar quién manda en el Pignatelli.