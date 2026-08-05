Nunca falla el zaragocismo

La afición del Real Zaragoza está demostrando este verano que es el mejor activo que tiene este club histórico del fútbol español que está atravesando sus horas más bajas. Ayer se pudo constatar una nueva demostración de músculo en dos escenarios distintos.

Por un lado, los centenares de personas que acudieron a la Ciudad Deportiva a arropar a los futbolistas en el segundo entrenamiento de puertas abiertas que brindaba la entidad, bajo el intenso calor del peor verano en lo emocional, mientras se siguen haciendo a la idea de que a partir del 30 de agosto, fecha de inicio de la temporada, tendrán que competir en Primera RFEF con la herida todavía abierta del descenso de la campaña pasada que los sacaba del fútbol profesional y con la necesidad de fabricar una ilusión para que sigan poblando las gradas y, lo más importante, llevando en volandas al equipo hacia el lugar que nunca debió abandonar.

Por otro lado, las largas filas que se formaron a las puertas de las oficinas del club para darse de alta como abonados, los nuevos que no pudieron hacerlo porque no lo tenían la temporada pasada y, por ello, les tocaba esperar a ver las plazas que dejaban libres quienes sí lo tenían y decidieran no renovar. Una emocionante sorpresa comprobar que hay gente dispuesta a hacerlo, a elevar la cifra actual muy por encima de los 20.000 abonados para la próxima campaña y a marcar un registro histórico para la categoría en la que, por sus propios méritos, o deméritos, les va a tocar competir.

Será una larga travesía por el desierto para un club con el palmarés y la historia del Real Zaragoza en la que, al menos, estarán acompañados por una masa social que está a otro nivel, el de la élite en España. En días como estos hay que dar la razón a quienes defendían que el zaragocismo no caería en la estampida, que ese escudo tiene vida por muchos años porque Zaragoza nunca se rinde, por mucho que se enfaden por los resultados en el terreno de juego, la afición nunca falla.

Ahora más que nunca. Con este reclamo se lanzó la campaña de abonados que hace pocos días se desveló que había logrado captar a 20.462 almas, 16.064 que pagaban para tener derecho a asiento en el Ibercaja Estadio la próxima temporada y otros 4.398 que abonaban 50 euros sin tener ese derecho pero sí conservar su antigüedad para asegurarse una butaca de cara a estrenar la nueva Romareda en 2027.

Pero es que ayer se abría la puerta a las nuevas altas, y desde muy temprano se registraba una larga fila para abonarse. A falta de conocer la cifra definitiva, la sensación deja tras de sí dos conclusiones muy claras: la primera, que esta temporada en Primera RFEF los jugadores van a estar muy acompañados, y la segunda, que la exigencia es máxima para en lo deportivo estar a la altura de esta masa social.

Para hacerse una idea de la magnitud de esta respuesta solo hay que mirar al resto de clubes, solo el Real Murcia le sigue el paso con más de 15.000 abonados para esta campaña. Pero el Real Zaragoza no les puede fallar una vez más, nada de esto habrá merecido la pena si ese escudo no retorna a la élite. Una exigencia que ya es muy alta teniendo en cuenta el esfuerzo que también está suponiendo para las arcas públicas construir un nuevo estadio con 43.000 localidades, un nuevo campo que es para que ellos jueguen y esa afición lo habite y lo disfrute con partidos de otro nivel. Ya se han cometido demasiados errores en el pasado.