La Bolsa rompe su techo

Los resultados empresariales de la gran banca española, conocidos en los últimos días, han dado el empujón definitivo, junto al último vaivén en positivo de las expectativas de paz en Oriente Próximo y del precio de petróleo, para que el Ibex 35 haya superado por primera vez en la historia los 20.000 puntos. Un hito que forma parte de una tendencia sostenida en el tiempo, más allá de circunstancias coyunturales. Lejos, muy lejos de los 5.900 puntos del peor momento de la crisis financiera en 2012, y de los 5.800 durante el gran shock de la pandemia, hace solo seis años, el índice que refleja el valor que adjudica el mercado a las 35 grandes empresas españolas que cotizan en bolsa alcanzó por primera vez los 17.000 puntos en diciembre de 2025, los 18.000 puntos en febrero de 2025 y los 19.000 el pasado mes de junio. El miércoles dio un paso más cerrando la sesión en los 20.023 puntos.

La Bolsa española acumula una revalorización del 38% en los últimos 12 meses, por encima de otros mercados europeos, aunque la tendencia alcista es general, con un 22% en el índice paneuropeo Euro Stoxx 50. Un rumbo que responde más a un clima económico general a largo plazo que a los efectos meteorológicos, a corto plazo, alimentados por los bandazos de la Casa Blanca en el conflicto con Irán, que hacen fluctuar el precio del petróleo, o con sus cambiantes amenazas de represalias arancelarias. Unos mensajes cuyo ritmo, intencionalidad y explotación desde el entorno del presidente norteamericano ya están bajo escrutinio, mientras su efecto en la economía mundial están siendo de momento mucho más amortiguados de lo que las peores previsiones hacían temer.

Más allá de estas turbulencias cambiantes de sesión a sesión, los analistas consultados por EL PERIÓDICO ven aún un margen de recorrido al alza, si las expectativas a largo plazo sobre la rentabilidad del sector financiero, las inversiones millonarias en inteligencia artificial (IA) y su retorno en forma de productividad para las empresas que inviertan en ella acaban cumpliéndose, y si en el campo geopolítico no se rompe la baraja que llevaría a un encarecimiento del crudo, un alza de precios, una elevación de los tipos de interés y problemas de digestión del endeudamiento empresarial.

En el escenario local, tras la crisis de 2008, los rescates y procesos de consolidación dejaron un mapa bancario más sano y capitalizado, con una gestión más prudente de los riesgos, que está recogiendo los frutos con unos resultados récord que tienen su reflejo inmediato en su cotización bursátil. En el global, la partida se juega en la carrera por el liderazgo tecnológico (solo cinco grandes como Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft y Oracle esperan invertir un billón de dólares en IA hasta finales de año), un nuevo mercado con factores de riesgo aún desconocidos, como los cuellos de botella que puedan aparecen en el mercado de los semiconductores o la generación eléctrica. Y otros, señalados en un reciente informe del Banco de Pagos Internacionales, como el papel creciente de las entidades financieras no bancarias en mercados como el de bonos. La exuberancia define el momento financiero. Los riesgos existen, y pueden aparecen a la vuelta de la esquina. Pero el consenso señala que se trata de una exuberancia más racional que las que estallaron en forma de burbuja en otros momentos.