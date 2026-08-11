Congestión en el aire

La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol) prevé que este verano algunas zonas de control del espacio aéreo español excedan el número de vuelos que son capaces de gestionar, una saturación que tendrá que combatirse con medidas adicionales de ordenación del tráfico y más controladores, y con una modificación del tiempo de espera o de acceso a los conocidos como slots, las franjas de tiempo en que se distribuyen los permisos de despegue y aterrizaje. Porque la capacidad de un aeropuerto para acoger aviones y pasajeros no viene solo determinada por su estructura y su tamaño, aspectos que centran los debates sobre el futuro de estas infraestructuras, sino por otros muchos elementos de los que depende el volumen de operaciones que la terminal es capaz de llevar a cabo en las horas de mayor demanda.

En el caso de muchos aeropuertos españoles coinciden las insuficiencias de las instalaciones físicas con el crecimiento del tráfico aéreo que, especialmente en épocas como esta (de primeros de agosto a mediados de septiembre) se acerca críticamente al límite de su capacidad. Esta saturación es uno de los aspectos a analizar ante los datos que proporciona el operador aeroportuario Aena referidos a la capacidad de las principales terminales españolas. Siete de los aeropuertos más importantes del país vivieron en 2025 por encima de sus posibilidades, hasta más del 100% de las previsiones. Tres más (Madrid-Barajas, Palma y Lanzarote) se mantuvieron por poco en la frontera, rozando el límite. El caso más destacado es Sevilla, pero no es el único. Otros aeropuertos españoles importantes, como el de Barcelona-El Prat también está en estos números rojos, mientras otros como el de Zaragoza, con menos tráfico y pasajeros, no lo sufren. En este sentido, con una capacidad anual de operaciones de 55 millones de pasajeros, en 2025 llegó a los 57,5 millones reales. Teniendo en cuenta las cifras de turistas que recalarán en España este año (según las previsiones, se llegará a los 100 millones), y teniendo también en cuenta que el 80% de ellos utilizan el transporte aéreo, es fácil deducir que aún se excederá en un porcentaje mayor la capacidad.

Esta situación no implica un colapso inmediato, puesto que en el cálculo de la capacidad inciden factores de gestión para evitar la saturación, como la optimización de las horas valle y las medidas adicionales de ordenación del tráfico que pueden implantarse sin necesidad de ampliar la estructura.

La mejora de otras infraestructuras, desde el tren a las autopistas, tiene que evitar que se consolide un cierto sentimiento de deterioro del país como destino deseado de vacaciones del que alerta el Barómetro de Percepción Turística.