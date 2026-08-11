Qué sólos se quedan los muertos… y en qué vergüenza de cementerio

Aunque son muchos los temas, como cada semana, que requieren de unas cuantas líneas (veáse el lío que tiene montado la Sra. Ayuso con el famoso ático, que lo compro, que lo vendo, que especulo…; la locura desatada y los precios disparados en distintos lugares para contemplar ese fenómeno único como es un eclipse total de sol o, la situación en Ceuta que tantos muertos deja en esa ruta de agua de quienes huyen de la pobreza…), hoy siento la imperiosa necesidad de centrar mi denuncia en algo más local (y no hablo del levantamiento del pavimento en un todoalavez o de la metedura de pata en el mortero del Gol Sur de La Romareda); hoy quiero hablar de otros muertos, de los nuestros.

Visito con cierta asiduidad el cementerio de Torrero por razones varias, me reconforta visitar a los míos, consciente de que detrás de las lápidas sólo hay restos de los cuerpos que un día fueron, una suerte de células vivas organizadas milagrosamente para funcionar durante un tiempo con una obsolescencia programada por la propia vida, que a veces llega antes de lo previsto y de lo que desearíamos. Pero también consciente de que situarme frente a las losas donde descansan esos restos inertes provoca que afloren sentimientos por todos los momentos que compartimos y esos recuerdos alimentan mi alma hasta la siguiente visita que se convierte en una necesidad.

Esta semana, concretamente, he acudido al recinto dos veces para despedir a personas muy queridas en mi familia y además del dolor por la pérdida y este doble mazazo, he sentido auténtica vergüenza por la dejadez en que se encuentra el lugar en el que ya descansan. El estado del cementerio de Torrero de nuestra ciudad es absolutamente lamentable, porquería y rastrojos por doquier, docenas de coronas y centros de flores secas sin retirar de zonas de columbarios que tienes que ir acomodando para colocar las propias. Qué sólos se quedan y en qué lugar… Qué poco respeto por nuestros muestros, por parte del gobierno del Ayuntamiento de esta ciudad de Zaragoza (la Muy Noble, Muy Heroica, Muy Leal, Siempre Heroica, Muy Benéfica, Inmortal).

El pasado mes de enero, se cambió de contrata en la gestión del tanatorio. El malestar generado en las funerarias locales fue mayúsculo por fallar en favor de un oligopolio contra, cuyas condiciones, es difÍcil competir. El contrato anterior contemplaba la dedicación de cuatro personas a la limpieza y el mantenimiento del recinto, el equipamiento municipal más grande de la ciudad, quinientos mil metros cuadrados que mantenían con cierta dignidad. En los pliegos de la contrata actual, esta condición desaparece y tan sólo tienen la obligación de dedicar a una persona para adecentar y lavar la cara del perímetro y las zonas anejas a los velatorios, vaya… lo que más se ve. El resto, totalmente abandonado, salvo para alguna fecha concreta de visita masiva, que se utiliza personal de la contrata de limpieza viaria. Al gobierno municipal, alcaldesa incluída, se le debería caer la cara de vergüenza, pero me da a mí que por allí pasea poco… Es complicado rentabilizar un tiktok entre matojos en un cementerio. Queda más chuli hacerse la foto en el salón de la ciudad tras un atril para anunciar con boato actos y festejos de los que subir a las redes.

Y… ¡oh sorpresa!, ante las crecientes denuncias por todo tipo de medios de gente que, como servidora, visita con frecuencia el recinto, el pasado 27 de julio se anuncia que la próxima decisión que se tome en el Gobierno de Zaragoza será poner en marcha un contrato reservado a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social con un presupuesto de 360.000 euros/año con una duración de cuatro años, prorrogable por uno más.

Me parece que es un modo de fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero… en serio, ¿no tenían previsto quién se iba a encargar de este servicio cuando entrase la nueva contrata que no contemplaba estas labores? ¿Decisiones a rebufo? Vaya error de planificación y gestión de servicios esenciales para los zaragozanos y zaragozanas que acudimos a visitar a los nuestros. La próxima reunión, que será en septiembre, decidirá arrancar con el proceso y oye, todo apañado, bocas calladas… ¡Pues no! Hay quienes sabemos que eso significan meses, redacción de pliegos, publicación en el perfil del contratante, recepción de ofertas, valoración de las mismas… y me pregunto, hasta que se adjudique ese contrato, ¿cómo van a paliar el estado de deterioro en el que se encuentra nuestro cementerio? Sra. Chueca, un ejercicio de reflexión durante estas vacaciones que despierte su respeto por nuestros muertos, no le vendría nada mal.