Qué pasa en y con Marruecos

Parece ser que comunicados lanzados por distintas redes, sirvieron para movilizar a miles de personas anhelando una salida desde Marruecos hacia ese paraíso que todos ven en Europa. El mensaje «La frontera española está abierta y se puede pasar sin papeles» propicio la invasión de Ceuta por un ejército que tenía como arma las manos, en ocasiones unos pies descalzos, un pantalón de deporte y una camiseta que cubrían los cuerpos de personas, y gran cantidad de niños y niñas que abandonaban a sus familias en busca de un mundo que se promete mejor, pero que en demasiadas ocasiones termina en el cementerio. Por el camino encontraron puntos de venta de trajes de neopreno, aletas, gafas de buceo, bolsas estancas para proteger móviles y documentos y capturas de Google para identificar la playa del Tarajal, punto de destino desde donde dar el salto a Ceuta. Por lo que se ve, había mucha gente enterada para hacer negocio con la desgracia y muy poca a ambos lados de la frontera hispano marroquí para tomar medidas que impidieran una invasión que, aunque la RAE contempla una acepción que así lo refleja, no tiene nada que ver con lo que verdaderamente significa. Y si no, volvamos la vista a Ucrania y Gaza y comparemos.

Lo cierto es que algo tiene que pasar en Marruecos y otros puntos de África para que miles de personas, sin el más mínimo equipaje se lancen a una aventura de tanto riesgo. Y también algún interés, que se manifiesta entre distintas comunicaciones y manifiestos en la escena internacional, que tienen que ver con la situación geoestratégica de Ceuta en un escenario mundial que Donald Trump viene agitando desde su segunda llegada a la Casablanca y que ha puesto el punto de mira en España por su negativa a subscribir al pie de la letra sus exigencias.

Quizás haya muchas razones para entender estos comportamientos. Marruecos cifró en 2025 una renta per cápita de 3.972 euros frente a los 34.210 euros de España, nueve millones de personas, mayores de 15 años no saben leer ni escribir, en el medio rural el 40% de las mujeres son analfabetas y en las aldeas, cerca de la mitad de la población, depende de fuentes públicas, pozos o proyectos de suministro local en lugar de una red domiciliaria de agua corriente. Demasiadas diferencias a unas brazadas nadando frente a una UE donde se respeta a las personas, se genera riqueza y los derechos humanos están contemplados en la legislación de los países que la forman.

Frente a esta realidad, Marruecos sigue apostando por inversiones que no van dirigidas a mejorar la vida de sus ciudadanos. Para el Mundial de fútbol de 2030 está construyendo un estadio cuyo presupuesto supera los 500 millones de dólares y fruto de las buenas relaciones con EEUU, homenajea a Trump poniendo su nombre la autopista que une Tiznit con Dakhla, 1055 km que unen el sur de Marruecos con el Sahara Occidental. Curioso retrato, la máxima expresión del desarrollismo junto a imágenes congeladas del siglo XIX.

El reino alauita se ha convertido en un aliado incómodo para España y Europa. Lejos de considerar la importancia de sus intercambios comerciales con España, que suponen un volumen superior a los 22.500 millones de euros y que el 85% de sus exportaciones pasan por nuestro territorio, lleva años disfrazando su aparente colaboración, con episodios de tensión en los que aprovecha su posición estratégica para sacar tajada en sus relaciones, principalmente con España y que finalmente tienen consecuencia, como en este caso, para la UE.

Esta estrategia no es nueva. Se inicio en 1975 con la Marcha Verde, continuo con la crisis de la Isla de Perejil en 2002 y ha seguido con la entrada masiva de 10.000 personas en Ceuta en 2021 y la que estamos comprobando en estos días.

La fuerza de las democracias occidentales se deberían imponer a los intereses de un tirano que tiene sojuzgado al pueblo y que oculta una autarquía bajo una aparente democracia que camufla la toma de decisiones en un gobierno y unas cámaras cuando en realidad el verdadero poder de decisión está en manos de la élite dirigente del país, agrupada alrededor del rey y formada por miembros de su familia y allegados, terratenientes, hombres de negocios, líderes tribales, altos mandos militares y otras personas influyentes que constituyen el poder fáctico, un grupo que domina todo Marruecos.

No se entiende muy bien que después de tantos años, una frontera tan sensible para España y por consiguiente para la UE, tenga como referencia física un espigón de un tamaño muy inferior a los que podemos ver en cualquier parte de la costa mediterránea y que puede ser salvado nadando. La situación se está complicando de tal manera que la UE debería tomar en serio la importancia del Estrecho, no sea que el amigo americano quiera convertir el Estrecho en el nuevo Ormuz. A la vista de cómo y dónde se están desarrollando los conflictos en Oriente Medio, no sería descartable que el Mediterráneo se convierta en una nueva ruta para el petróleo.