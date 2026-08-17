Trump hace caja

Por si alguien tenía alguna duda del interés de Trump por la política, su paso por la Casa Blanca se ha convertido en un suculento negocio para toda su familia.

Solo las criptomonedas le han reportado más de 1.400 millones de dólares en lo que va de mandato. Eso sin saber en qué queda su apuesta por invertir en Albania, los negocios que pretende hacer en Gaza, las promociones desde la Casa Blanca para los automóviles Tesla de su amigo Elon Musk y el atrabiliario espectáculo de las artes marciales, para apoyar a un amigo, empresario de estas actividades. Eso, sin contar los encargos multimillonarios a sus amigos empresarios para las actuaciones y celebraciones del 250 aniversario de la Declaración de la Independencia de EEUU.

Para él, la única medida del éxito o del fracaso es el dinero. Por eso cada vez hay una línea más difusa entre su política y el negocio.

Ahora, desde el 1 de agosto, una empresa con él vinculada ofrece a operadores e inversores Truth Api, una versión premium de su red social con acceso adelantado a las publicaciones de usuarios de alto perfil, incluidas las del presidente. El coste para los usuarios será de 100.000 dólares mensuales y podrá tener acceso privilegiado e información relevante sobre temas que pueden facilitar inversiones, negocios o acuerdos de diversa índole.

Esta iniciativa de cobrar por los posts de Trump, abre la puerta al tráfico de información privilegiada de la que se beneficiarán numerosas empresas y por supuesto las que controla su primogénito Donald Trump Jr.

Aunque todo apunta que el nuevo servicio de Truth Social infringe las leyes sobre el uso de información privilegiada, destinada a evitar que ningún operador tenga una ventaja injusta al conseguir información que no sea pública, ellos, la familia y el partido republicano, solo ven ventajas para unos clientes que van a poder tener información adelantada que estará recopilada y disponible públicamente.

Las reacciones de la oposición demócrata calificando la medida como «un abuso indignante del cargo presidencial para beneficio personal, que perjudica a los inversores comunes y socava la integridad de nuestros mercados», parece haberles hecho poca mella, más cuando Trump ha arrancado un acuerdo del IRIS (la agencia tributaria dependiente de su administración) para evitar que lo auditen a él y a su familia.

Monetizar la información del gobierno permitiendo que algunas personas obtengan acceso privilegiado a ella supone un incumplimiento del deber de lealtad, confianza y transparencia que el gobierno debe ser garante en un sistema democrático.

Viendo estas actuaciones, lo primero que me asalta es una pregunta: ¿Qué pensaran Vox, la señora Meloni, la aspirante a la presidencia de Francia, Marine Le Pen y los diferentes caudillos de la extrema derecha que hay por Europa de semejante atropello? Porque esta forma de gobernar para los intereses propios está reñida totalmente con nuestros sistemas democráticos, perturba la libertad de mercado, elimina la igualdad a la hora de actuar en la economía, legaliza el amiguismo y choca frontalmente con el modelo reglamentista y ordenado de la UE.

No he visto a ninguno de ellos censurar este atropello. Es más, cada día les noto más entregados, más encorvados de las genuflexiones que hacen ante cualquier impertinencia, bravuconada o abuso de poder que hace.

Esta estrategia de meter la mano en sus negocios desde el poder la conocen muy bien los ricos cuando nos timan en la política, para lo que siempre encuentran colaboradores necesarios entre la muchachada indignada de la clase media y los ambiciosos políticos deseosos de emular a su líder carismático.

A pesar de todo, sigo pensando que ningún pueblo tiene futuro sin valores.