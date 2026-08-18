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Miguel Miranda

Miguel Miranda

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Azcón tiene la solución

¡Hombre, por favor! ¡No lo duden! ¡Faltaría más! Azcón tiene la solución para Ceuta. Y para Melilla. Y para Europa entera. Se presenta como un gran experto en políticas de emigración atreviéndose a criticar, como tiene que ser, a Pedro Sánchez. Ah, y también como experto en seguridad nacional. No sé qué experiencia y qué currículum tiene este hombre ademas de hacer carrera en el PP arrimándose siempre al sol interno que más calienta y desprendiéndose del jefe caído en el segundo siguiente, pero si le oyen hablar hay que observar su desparpajo, su aparente seguridad y su atrevimiento.

Tampoco sé si a estas alturas tiene claras sus competencias, ignorancia que es habitual entre algunos presidentes autonómicos, véase como ejemplo paradigmático el caso de Madrid en el que Díaz Ayuso dedica más tiempo a intentar medirse con Pedro Sánchez que a explicar sus maniobras inmobiliarias, su desmantelamiento de la sanidad y la educación públicas o, no se nos olvida, qué pasó con los protocolos que permitieron la muerte terrible de más de siete mil ancianos cuando la epidemia, o a qué dedican el supermegamaravilloso Hospital Zendal, que iba a ser modelo para Europa, qué digo, para el mundo mundial.

Tampoco ha quedado clara su política de prevención de incendios y la situación de los bomberos forestales, esos que se juegan la vida cuando el fuego aprieta, salvo que sigue retirando fondos para apagar otros incendios. A lo mejor en beneficio de la Quirón, ya veremos. Pues volviendo a Aragón, pasa lo mismo. Nuestros montes ardiendo y Azcón preocupado por la política internacional. Nuestros bomberos forestales en huelga, denunciando sus múltiples carencias y Azcón desaparecido en las procelosas aguas internacionales. Confío en que no copie a la Ayuso en eso de competir con Pedro Sánchez, pobrecito. Bastante tiene con atar corto a su vicepresidente empeñado en poner de manifiesto lo reaccionario de su pacto a golpe de barbaridades e ilegalidades. Ese truco de marcar distancias, como si el departamento de Nolasco fuera de otro Gobierno, no cuela. Es su gobierno, Sr. Azcón. Aplíquese a lo suyo y ahórrenos ocurrencias y estupideces.

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