Los lobis, el vivo Vivas y la bot de Chamberí

Leo en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN un buen artículo de J.J. Fernández sobre las maniobras de Marruecos en la capital USA. Hasta cinco empresas hacen lobi a favor de Rabat; cobrando, naturalmente. Lo de los lobis es un estupefaciente poderoso y tolerado para que nos den tanta risa la democracias. Hay miles de lobis en el mundo haciendo lo suyo en favor del que más paga. Puede ser que un lobi trabaje para ti por equis dólares, pero si llega otro cliente y le paga más, ¿qué hará el lobi? Ningún suspense. Uno de los lobis, el lobi más feroz, propone al sujeto que hace de rey de Marruecos que vaya a la frontera con excavadoras y miles de ciudadanos sin armas y tome Ceuta Melilla. También se ofrecen al cliente «granjas de bots». Son como las de cerdos, pero aquí basta con uno que dicta a la máquina y la máquina crea bots replicantes que repiten consignas o fakes sin parar para consumo de masas previamente imbecilizadas. Es una industria floreciente y ha ganado elecciones en numerosos países. Aquí tenemos bots de carne y hueso, como Isabel Díaz, que repite lo del consejero cubatas, y no le hace falta granja porque se paga con publicidad medios y enteros de información. Ya saben la nómina.

El baranda que manda en Ceuta, un tal Vivas, dice primero que muy bien la colaboración con el gobierno y después que muy mal la colaboración con el gobierno – según le dijeron que dijera, a ver si te enteras–; lo que no hace este inútil es algo que ayude, ni a la gente más vulnerable de los que esperan solicitar permiso ni a sus conciudadanos, aparte de pedir que le resuelvan todo, pero ya. De la ley tampoco quiere saber nada, como su jefe Núñez, el estadista que no sabe a qué tribunal llevar la instancia, si al Constitucional o al Supremo que tanto le quiere. La operación Ceuta, como siempre, se calcula lejos, y la materia prima, como siempre, la ponen los desheredados. Hay quinientas niñas a las que también quieren devolver los que la pasan rezando a los clavos del Cristo.

Traidor, hijo de puta, dictador, y otras lindezas le dedica al presidente en sus raptos de demencia doña Díaz, la demediada que desgobierna Madrid entre compraventa de áticos y otras estancias millonarias –a ser posible cerca de mamá, oyes. Ha logrado hacer tendencia de sus insultos sin freno, pero la delicada sensibilidade de algún que otro escudero la emprende con un ministro que ha decidido bajar casi a diario al cenagal de la red X. No, las dos partes no insultan igual. El gobierno merece críticas y todas las ironías que se quieran, pero insultar y odiar como ha puesto de moda la bot de Chamberí con el coro de piaras beodas de cada ocasión, eso ha salido como ingrediente novedoso del cocido madrileño, cada vez más pasado de grasa de tocino rancio, en que flotan todos los poderes duros del estado, el político, el económico, el judicial –con los jueces del chiste ese de la independencia judicial–, el rey, el ibex, la ceoe, la otra ceoe más pequeña, los tres ejércitos, las policías, la guardia civil –que como su nombre indica es un cuerpo militar– y en fin, todo el poder denso del estado. Todos comiendo, cenando, de copas, de espadas, y de bastos si toca, en los establecimientos de la brigada acorazada de la hostelería que tan bien tira las cañitas y da el mejor marisco de España. O sea, aquí los lobis nos los dan hechos. Para pasar el cocido, será.