Septiembre y el peaje de educar

El mes de septiembre comienza mañana tras, otro verano más, las vacaciones más caras de la historia. Con el combustible rozando los dos euros y la inflación disparada al 4,3%, los hogares se disponen a ejecutar un imaginativo ejercicio de malabarismo financiero. La cuesta de enero se anticipa al final del verano, camuflada bajo los códigos de barras de los uniformes, los libros, el material escolar, el comedor, el transporte... En Aragón, el coste medio del inicio del curso escolar oscila entre los 500 y los 600 euros por alumno. Lejos de estabilizarse, este desembolso se consolida como un lujo difícilmente asumible para un gran número de economías domésticas. Detrás de las frías estadísticas se esconde el verdadero drama de las familias, obligadas a cuadrar encajes imposibles para absorber el coste de libros, mochilas y servicios escolares. Los datos de la Asociación Española de Consumidores evidencian la magnitud de esta brecha: comenzar el nuevo curso en la enseñanza pública ya supera la barrera de los 600 euros. En la concertada el gasto se dispara a los 752 euros, y en la privada alcanza la vertiginosa cifra de 1.790 euros por estudiante. Aunque plataformas de mercado como Idealo sitúan la media nacional en unos benévolos 505 euros —un tímido 0,78% más que en 2025—, los estudios a pie de calle de la Unión de Consumidores de Aragón demuestran que cualquier percepción de esta estabilidad de precios no es más que una ilusión. Este encarecimiento silencioso también alcanza al comedor escolar. Tras una década de congelación de las tarifas, el servicio incrementa su coste en tres euros mensuales para este curso. Puede parecer una cifra insignificante en el desglose diario, pero eleva la factura pública a 89 euros al mes, situándose entre los 100 y los 130 euros en la concertada, y hasta los 157 en la privada. Desde la federación de padres Fapar comprenden la necesidad de actualizar los precios, pero exigen que esta subida se traduzca de forma directa en una mejora cualitativa de los menús. Por si fuera poco, el material escolar —ese pozo sin fondo que abarca desde un estuche de lápices hasta la mochila ergonómica— exige entre 60 y 190 euros adicionales. A esto se suma el peaje tecnológico obligatorio: la adquisición de tabletas o equipos informáticos añade entre 300 y 500 euros más a la factura familiar.

En este complejo escenario, la única balsa de salvación para muchos hogares aragoneses sigue siendo el banco de libros. Este sistema de economía circular, que permite disponer de manuales por apenas 22 euros en Primaria y 29 en Secundaria, ha estado recientemente en la cuerda floja tras la anulación de su decreto regulador por parte del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Que Educación haya garantizado la continuidad del servicio es un alivio inmenso para algunos bolsillos. Sin este paraguas, un estudiante de segundo de Secundaria exigiría una inversión en libros nuevos de entre 400 y 423 euros. El banco de libros no es un capricho; es un blindaje social indispensable que protege la igualdad de oportunidades.

Ante este panorama, los consejos habituales de planificar, comparar ofertas y reutilizar materiales son útiles, pero no se debe caer en el error de normalizar un problema estructural. No es de recibo trasladar toda la responsabilidad del ahorro al ingenio y al sacrificio de las familias. La educación, un derecho universal, no puede transformarse en un factor segregador condicionado por el poder adquisitivo. Si la administración pública aspira a consolidar una sociedad equitativa, el inicio del curso debe dejar de vivirse como una penalización económica y empezar a tratarse como la inversión de futuro que realmente es.