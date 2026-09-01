Urbes humanizadas

Las vacaciones estivales en pequeños núcleos rurales constituyen una inmejorable ocasión para el reencuentro con olvidadas costumbres de antaño; allí, la acomodada vida urbanita se desvanece en favor de hábitos muy próximos a los disfrutados por las generaciones anteriores: actividad en la calle, niños trasteando en libertad, múltiples planes lúdicos; juegos, carreras, canciones... y, sobre todo, fácil interrelación de peques y mayores entre sí y con el resto de los vecinos. Así era el transcurrir cotidiano en cualquier villorio recóndito a todo lo largo y ancho de nuestro país. Bucólica y plácida armonía que desapareció durante la emigración masiva hacia las grandes ciudades, donde el cemento medra junto a las oportunidades de desarrollo económico, al precio de eclipsar la hermosa tradición de entender la existencia manteniendo al ser humano en el centro.

Hoy puede observarse el renacimiento de concepciones más acordes con un urbanismo humanizado, que tiende a contrarrestar los aspectos negativos propios de urbes erigidas de espaldas a sus residentes, sea la polución o la carencia de espacios verdes; tráfico insufrible o desplazamientos agotadores; apremios permanentes y ansiedad sistemática. Surgen así las urbes «15 minutos», que pretenden limitar los desplazamientos interiores por trabajo, compras o cualquier motivo a un máximo de un cuarto de hora; medida tan esencial como pueda serlo la creación de amplias zonas ajardinadas, donde reposar a la sombra de un árbol frondoso, escuchar el piar de pajarillos o percibir el olor a flores y tierra mojada.

Un rincón de franco esparcimiento, sin necesidad de recurrir a autobuses, metro y, mucho menos, a contaminantes automóviles. Un lugar donde puede reinar la bici como ayuda exclusiva para transeúntes aún poco acostumbrados a usar sus zapatos tanto como debieran.