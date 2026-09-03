En recuerdo de Arturo Aliaga

Ha fallecido Arturo Aliaga, después de una larga enfermedad. Ha sido un servidor público ejemplar, de Aragón durante toda su vida profesional. Ingeniero industrial, funcionario de los cuerpos superiores de la comunidad, diputado de las Cortes de Aragón, presidente del PAR. En los últimos 30 años ha desarrollado su labor en puestos de máxima responsabilidad en la administración y en el Gobierno de Aragón. Fue primero director general, consejero y vicepresidente del Gobierno. Su trabajo estuvo siempre relacionado con el mundo industrial, la economía, el comercio y el desarrollo. En esos cometidos se encontraba en su salsa. Se puede decir que conocía al dedillo a las empresas y a los empresarios de Aragón.

Su carácter abierto y alejado de cualquier sectarismo, le permitió colaborar con gobiernos de diferentes orientaciones políticas, tanto con el Partido Socialista como con el Popular. Aunque terminó su trayectoria como presidente del PAR no fue en la política partidaria donde se encontraba más a gusto. Era mas un hombre de acción, de relacionarse con el mundo económico, de resolver problemas y poner en marcha iniciativas.

En mis tres legislaturas como de presidente de Aragón, tuve la suerte de contar con la colaboración de Arturo; primero como director general, y después como consejero. Debo reconocer que fue una suerte para mi y creo que también para Aragón. Valoré siempre su preparación, su capacidad de trabajo, su lealtad y su compromiso. Un hombre que entendía el servicio público como una obligación con el país, y con la gente de Aragón.

Ha sido un político de acuerdo, de entendimiento, y de consenso. Con él y con su partido pudimos conseguir muchos años de estabilidad política y de progreso a esta tierra. Con él, iniciamos los primeros proyectos de desarrollo de energías alternativas, eólicas y solares, en las que con el tiempo Aragón se ha convertido en un referente nacional y una de las comunidades de España que tienen más potencia sostenible instalada. Con él desarrollamos el proyecto de Motorland en Alcañiz, e infinidad iniciativas que hoy son realidades que están creando riqueza y progreso en nuestra comunidad.

Fue un gran aragonés, enamorado de su tierra a la que dedicó todo su trabajo como ingeniero, como funcionario y como político. Lo recuerdo también como animador en las comidas de Navidad cuando le pedíamos que trajera la guitarra para amenizar y distender la reunión. Su simpatía y buen humor, nos hacía olvidar, por un rato, los problemas diarios y el trajín político.

Todos los que le tuvimos como compañero en el Gobierno le echaremos de menos. Hoy es el día de estar al lado, especialmente de su familia y amigos de Zaragoza, de Jaulín y de Sariñena, y trasmitirles, un fuerte abrazo en un momento tan difícil para todos. Arturo Aliaga, descanse en paz.