Ajuste de modelo en el Pirineo

La manifestación del pasado 23 de agosto en Jaca, que congregó a miles de ciudadanos para reclamar unas mejores condiciones laborales para los bomberos forestales, es la expresión más reciente de un malestar cada vez más extendido entre los habitantes del Pirineo y del Alto Aragón.

A esta protesta se suman las concentraciones periódicas de vecinos y trabajadores de los valles para denunciar la falta de vivienda asequible y la creciente turistificación de los espacios naturales, dos problemas que ponen en entredicho el modelo de desarrollo consolidado en el Pirineo aragonés durante las últimas décadas.

Este descontento en la montaña no es nuevo. Su origen está en dos factores que, con el paso de los años, han terminado confluyendo hasta crear una sensación compartida de indignación, generalmente contenida, pero que prende con cada nueva muestra de improvisación o falta de planificación por parte de las instituciones políticas.

El primero es consecuencia del propio éxito del destino Pirineos. Los beneficios de este boom han sido incuestionables y se pueden medir tanto en términos de crecimiento demográfico de los pueblos como de incremento de la actividad económica de la montaña. La mayoría de los valles han dejado atrás un pasado marcado por la emigración hacia las ciudades y la falta de expectativas para sus jóvenes, para convertirse en un territorio atractivo, no solo para ser visitado, sino también para ser vivido.

No obstante, este mismo desarrollo ha expuesto una cara menos positiva del crecimiento económico: los límites sociales y ambientales del propio modelo. La economía de los valles ha basculado aceleradamente hacia una dependencia acusada del turismo, convertido en su principal actividad económica y, en muchos pueblos, en la principal fuente de empleo. Esta especialización ha provocado una profunda transformación del mercado laboral y, a su vez, ha reducido los incentivos para desarrollar otros sectores económicos alternativos. Las expectativas profesionales se han ido estrechando a medida que el monocultivo turístico se ha convertido en la única actividad económica con potencial de crecimiento.

Paralelamente a este auge, se ha producido una progresiva desaparición de los sectores económicos tradicionales del Pirineo. Una pérdida de tejido productivo irreparable. La dificultad para competir en un mercado global, en el que otros modelos de producción presentan mayores niveles de productividad y estructuras de costes más ventajosas, ha ido relegando estas actividades, cuya importancia excede su propia rentabilidad económica. Pensemos, especialmente, en la ganadería extensiva y en su papel irremplazable en la conservación y el modelado del paisaje natural, así como en el mantenimiento de una población estable en los valles.

El segundo factor tiene su origen en una percepción heredada de desamparo institucional hacia las reivindicaciones históricas de los habitantes de la montaña, que constatan, en su día a día, una reiterada desigualdad en el ejercicio efectivo de sus derechos frente a otros territorios. Es como si, una vez alcanzada la excelencia del destino turístico, la política se desentendiera de las necesidades cotidianas de sanidad o vivienda, entre otras; como si el presupuesto público alcanzara siempre para una nueva atracción para turistas, mientras aquello que hace digna la vida en los valles se regateara a sus residentes.

El Pirineo ha experimentado una metamorfosis acelerada de su estructura social y económica, un proceso de transformación de la vida rural sin parangón en otros territorios de montaña. Un cambio de esta magnitud no podía producirse sin generar también desequilibrios y tensiones, algunos inherentes a la propia dinámica del modelo de desarrollo.

Se trataría, por tanto, de ajustar el modelo para hacer frente a los desafíos ambientales que ya soporta la montaña, derivados tanto del cambio climático como de la creciente frecuentación del medio, y a una brecha de expectativas que se hace cada vez más evidente, especialmente entre los nuevos residentes y los más jóvenes.

Una reflexión que es más necesaria que nunca y que está en línea con la que ya se viene planteando en otros destinos turísticos de playa y de ciudad, donde la congestión del espacio público empieza a perjudicar la propia experiencia turística y los problemas de vivienda asociados terminan penalizando a los propios residentes.

La premisa que debería guiar este debate no ha cambiado: el equilibrio natural debe estar en la base de la experiencia turística que el Pirineo ofrece y de su desarrollo económico, como lo estuvo durante generaciones en la forma de vida de sus habitantes.