Los amantes de la ciencia ficción volvemos a ver de tanto en cuando obras maestras como Matrix, de las hermanas Wachowski, con Keanu Reeves y Laurence Fishburne en los papeles principales. Cuenta, muchos de ustedes la recordarán, una distópica historia de un mundo en el que el hombre ya no es el ser jerárquico, ni siquiera el más numeroso, sino una especie reducida a la esclavitud por un enemigo surgido de sus filas: la máquina.

En la extraordinaria y aterradora fábula de Matrix, las máquinas, con los robots y ciborgs al frente, han encontrado la manera de dominar al hombre y lo han hecho, apoderándose de sus ciudades y fuentes de energía y generando con inteligencia artificial sofisticados e implacables métodos de control. Así tratados, o maltratados, los humanos nacidos bajo el dominio de los señores de las máquinas (todos ellos computadores) ya no distinguen el bien y el mal, ni siquiera la realidad, sino que deambulan por los nuevos espacios cibernéticos como animales bien adiestrados por mentes superiores que los «doman», emplean y rigen. En una escena que casi hace llorar, los embriones humanos son utilizados como alimento por unas espeluznantes criaturas mecánicas que los crían en una especie de huertos y, de la misma manera que nosotros nos tomamos un huevo para desayunar, los van devorando como calorías para sus fuentes internas.

Al terminar la película, ambientada dentro de un siglo, la duda queda planeando en el ánimo y en la imaginación del espectador: ¿Hay alguna posibilidad, una sola, de que esto llegue a ocurrir en tan solo cien años?

La respuesta, según expertos en nuevas tecnologías, no es taxativa, pues, si muchos la niegan, algunos piensan que la distopía de Matrix no es por completo imposible llegue a convertirse en realidad. Para someter a su creador, los ordenadores deberán generar algo parecido a la voluntad, y desarrollar algo similar a una conciencia, pero tampoco tales condiciones o habilidades parecen por completo fuera de su alcance. Si así fuera, de lograr pensamiento propio y capacidad de acción, ciertamente podrían «elegir» entre servirnos o servirse, ser un simple medio o protagonizar el futuro.

Ahora que cada vez estamos más rodeados de centros de datos, ¿nos estarán vigilando las máquinas de cara a su revolución?