Se acaban de cumplir cinco años de la cobarde salida de los estadounidenses de Afganistán y la toma del gobierno por parte de los talibanes. Tiene gracia, triste, pero gracia al fin, que el significado de «talibán» sea literalmente «estudiante» o «buscador de conocimiento» y estén instalados en la más absoluta cerrazón hacia toda forma de conocimiento, que no quepa en la mezcla de los tres elementos fundamentales para ellos:el conservador Islam suní; la ley tribal pastúm y la estricta interpretación de la Sharía. Con estos tres elementos hablar de progreso es imposible.

Durante estos cinco años Afganistán ha desaparecido del mapa de la geopolítica internacional. No tiene nada que ofrecer, luego no vale nada. Así que, en una sociedad islámica de lo más estricta y sin valor, ¿a quién le importa lo que pase con las mujeres? Invisibilizadas porque no pueden ni hablar ni salir solas a la calle, aunque lleven el burka; aisladas porque no pueden tener contacto con nadie, ni siquiera con otras mujeres; condenadas al analfabetismo porque les está prohibido estudiar; obligadas a casarse siendo niñas porque son vendidas, las hay que mueren en los primeros días por las hemorragias que les provocan las relaciones sexuales con sus maridos, o por los partos que sus cuerpos infantiles no pueden soportar.

La ONU elabora informes que nadie lee, los gobiernos han pasado página sobre este país y la violencia institucionalizada campa a sus anchas. Las mujeres afganas se han convertido en algo que para los talibanes no es humano. La pregunta que me surge, viendo el abandono internacional es: ¿qué son las mujeres afganas para el mundo?

Estamos asistiendo a las consecuencias de la llegada masiva de personas a través del mar a Ceuta y, otra vez más, escuchando a las entidades religiosas y a las organizaciones no gubernamentales que, al final, son las únicas que atienden en el día a día a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad absoluta, vemos que la mayoría de las personas que acuden a ellas son mujeres.

En Sudán la crisis humanitaria que afrontan las mujeres es devastadora. La violencia sexual sistémica, que es empleada como arma de guerra, convierte a las mujeres en botín muy deseado, en objetos de trueque. En cualquier cosa menos en personas. Todo esto tiene consecuencias sociales inmediatas. Muchas familias rechazan a sus hijas violadas, los campamentos para personas desplazadas carecen de las más mínimas medidas de seguridad e higiene. Y, así, podríamos ir enumerando a muchos más países. Solo como muestra, algunos: Irán, Yemen, Pakistán, Siria, Somalia... Que vamos retrocediendo en lo referente a los derechos de las mujeres, es algo evidente con esta ola de fanatismo integrista que llega desde ámbitos muy diferentes, pero toda ella desde un plan diseñado en los Estados Unidos y capitaneado por los magnates de la IA, pero muy principalmente por Palantir Technologies cuyo principal accionista es Peter Thiel.

Poco a poco se diseñan formas de manipulación que van cambiando nuestra forma de pensar y, casi sin darnos cuenta, estamos empezando a dudar del valor de la democracia, vamos escuchando que es mejor votar como unidad familiar que individualmente (anulando el voto femenino), que el verdadero lugar de las mujeres está en casa, con una idea de sumisión muy preocupante.

Aunque los países antes citados corresponden a cultura islámica con su teocentrismo evidente, no es menos verdad que desde Estados Unidos también se ha utilizado y utiliza la religión como arma. El uso de un cristianismo a la carta -que automáticamente pierde la condición de cristianismo- está siendo la vía por la que modificar la forma de ver y pensar hacia las mujeres.

La historia nos demuestra que, cuando las mujeres hemos tenido la posibilidad de contar la historia esta ha cambiado, el poder se ha tambaleado, las seguridades masculinas han dejado de serlo. Las mujeres volvemos a ser el objetivo a derribar, ¿por qué? Tal vez porque, en todas las culturas, aunque de forma diferente, las mujeres representamos el peligro de ser espejos. Y el espejo es muy objetivo y muestra todo. Aunque duela. Decía B. Hooks que el feminismo es para todo el mundo, porque la opresión de las mujeres empobrece a toda la sociedad. Las mujeres seguimos siendo objeto de las múltiples caras del deseo masculino. También a través de la IA.