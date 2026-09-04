No es Seat, es Volkswagen

El 18 de junio de 1986 Volkswagen compraba el 51% de Seat al Instituto Nacional de Industria (INI), predecesor de la Sepi. El grupo automovilístico alemán obtuvo el control total del español en 1990, cuarenta años después de que el régimen franquista fundara la marca que tuvo como aliado natural internacional hasta 1981 a la italiana Fiat, que vendió su 42%.

VW llegó a ser, en octubre de 2008, una de las empresas más valoradas del mundo: 300.000 millones de euros en Bolsa, además de ser líder mundial del sector por delante de los grupos estadounidenses y japoneses. Era el orgullo industrial de Alemania. Fundado en 1937 bajo el nazismo, el “coche del pueblo” (su significado en alemán) tiene hoy como principales accionistas a las familias Porsche y Piech, que controlan la mayoría, al estado de Baja Sajonia y al fondo soberano de Qatar. Hoy, el valor en Bolsa de la compañía ha caído hasta los 40.000 millones de euros. El terremoto tecnológico que vive el sector y el surgimiento de la industria china del automóvil, además del liderazgo bursátil de Tesla (1,2 billones), han generado una crisis tras otra en el grupo alemán, en pleno proceso de reestructuración y despidos.

Luca de Meo, exresponsable de Seat representando a VW, fue el primero que decidió lavar la cara a la filial española de VW. Ideó, como bien explica Xavier Pérez, director de Motor en Prensa Ibérica, la marca Cupra a partir de la división deportiva de Seat, Cup Racing. Había que modernizarse y, en voz baja, a nadie se le escapaba que la marca y los modelos de Seat se estaban quedando añejos. Si VW quería lograr un nuevo cliente, más joven, no podía seguir viviendo de los cuentos de la historia. Los recuerdos del 600 -el primer coche que hubo en casa y blablablá- y del 124 estaba bien para los libros. El Ibiza, el León y el Arona eran los últimos supervivientes, con fecha de caducidad prevista en 2032. En Martorell, sede del grupo, Cupra empezó a equipararse a Seat. Los sucesores de De Meo, que abandonó el negocio del automóvil para pasar al del gran lujo, intensificaron la apuesta por Cupra, cuyas ventas van en ascenso a través de unos coches más atractivos.

El futuro de la marca Seat seguirá dando que hablar a pesar de los compromisos establecidos. Que la están dejando morir a cámara lenta es un hecho. La pregunta no es si habrá más Seats, ni siquiera si los modelos de Cupra acabarán monopolizando la fabricación y productividad del grupo en Martorell. La gran duda es qué será de VW, de sus 650.000 empleos, de la cartera de productos que ofrece (Audi, Porsche, Lamborghini, Skoda, Bentley, entre otros) y de si la necesidad de renovarse para poder competir con unos rivales que están entrando imparables en Europa tendrá éxito. Charles Darwin, que fue el primero que dio las claves de la gestión empresarial sin saberlo, ya lo dijo: sobrevive no el de mayor tamaño, sino quien sabe adecuarse mejor a las circunstancias. VW no es más que un símbolo de la crisis tecnológica alemana y europea.