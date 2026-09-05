El brigadista Milton Wolff en la batalla de Belchite

El 27 de agosto de 1937, cuarto día de la ofensiva republicana de Aragón, descansada y con renovadas fuerzas, la XV Brigada Internacional, conocida como la «Abrahan Lincoln», por estar formada mayoritariamente por voluntarios estadounidenses, avanzó desde Quinto de Ebro, siguiendo órdenes del general Walter, para asaltar el casco urbano de Belchite, principal obstáculo en el camino a Zaragoza, objetivo principal de la operación militar. Como en Quinto, las iglesias de Belchite fueron para los internacionalistas un laberinto de piedra y fuego donde cada campanario semejaba una fortaleza inexpugnable.

El brigadista estadounidense Milton Wolff (1915-2008), último comandante del batallón Abraham Lincoln, publicó en 1994 una novela titulada Another hill (Otra colina), en la que narró sus vivencias en la guerra de España, dedicando un capítulo a la batalla de Belchite, en la que luchó como jefe de una sección de la compañía de ametralladoras.

-A mediados de agosto de 1937, apenas recuperado el resuello tras las grandes pérdidas que sufrimos en Brunete (entre ellas las del comandante negro de nuestro batallón, Oliver Law), se nos ordenó marchar al frente de Aragón, tomando posiciones fuera del pueblo de Azaila.

-Allí fuimos testigos de un hecho insólito: milicianos anarquistas se reunían cada día con soldados fascistas, en tierra de nadie, para intercambiar periódicos y tabaco. Pero nosotros sospechamos que podían estar pasando información al enemigo, porque, ¿de qué demonios podían estar hablando si no? ¿De si los Dodgers ganarán la liga?

-Hoy, cuarto día de nuestra ofensiva contra Belchite, Hans Amlie, el comandante de nuestro batallón, nos ha comunicado que mañana tenemos que tomar una iglesia al asalto. –Y pienso que todas las malditas (¡perdón!) iglesias de por aquí dominan todos los accesos al corazón de los pueblos.

–Después, Steve Nelson, el comisario de la brigada, nos ha advertido que nada de mencionar en las cartas Quinto ni Belchite. El censor lo borraría.

-Hoy, 5 de septiembre, los antitanques de Hugh Slater, nuestra modesta artillería, dispararon cinco veces a la iglesia. Entrar en ella antes de que los fascistas volviesen era cuestión de vida o muerte. –¡No dejéis que vuelvan a entrar!–. Las palabras de Manny (Morris Lanser) sonaron como las de un chaval de Brooklyn que protegiera una loma de nieve. Mitch Castle (alter ego de Milton Wolff en su novela) y los demás, se abalanzaron al grito de «¡Viva la República!».

-Algo más abajo, se dejó oír a través del megáfono la voz del comisario adjunto de la brigada, el neoyorquino David Doran, quien, como en Quinto, arengaba a los fascistas: –Rendíos. Estáis rodeados. Los generales traidores y los clérigos os han abandonado. Uníos a vuestros hermanos, campesinos y obreros como vosotros. No os dejéis matar por los terratenientes que os esclavizan. –Y así un buen rato de cháchara, dale que te pego, rebotando la magnética voz del comisario de pared en pared, hasta todos los rincones del pueblo donde se agazapaban los fascistas, con sus armas aún a punto.

-Finalmente, el 6 de septiembre, los últimos defensores de Belchite se rindieron. David Doran quería saber quiénes eran los oficiales y si todavía quedaban soldados ocultos en el pueblo, así que comenzó a interrogar a los prisioneros con la ayuda de un intérprete de la brigada. Se sintieron aliviados al saber que sus captores eran norteamericanos y no rusos bolcheviques, cuyo solo nombre los aterrorizaba.

-Cuando el tableteo de las armas dejó de sonar, hizo su aparición en la plaza Vieja la ambulancia de la Brigada Lincoln, una que Ernest Hemingway había traído, en el mes de febrero de 1937, de Estados Unidos.

El novelista y corresponsal americano –que había conocido al brigadista Milton Wolff en la coctelería Chicote, en Madrid, a principios de agosto de 1937– escribió en su crónica sobre la actuación de los brigadistas estadounidenses en la batalla de Belchite: Desde que los vi la primavera pasada, se han convertido en soldados. Los románticos se han retirado; los cobardes han regresado a casa con los heridos de gravedad. Los que quedan son hombres curtidos, de rostros ennegrecidos y expresión impasible.