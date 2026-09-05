Combates de peregrinos

Desde hace unos días sorprenden, y a algunos hasta les asustan. ¡Pueblo de Roma, los que van a jugar te saludan! Como si los hijos de los nuevos gladiadores se batieran el cobre por realizar la última monería freak, coreografía para el asombro, a mayor gloria del postureo máximo, en tiempos de confusiones y contradicciones, de oxímorones y choques de trenes, de narcisismo y vulnerabilidad, escapismo y el total de las concesiones, desde el mundo prepúber aparece la nueva tendencia (de moda), de cantos de sirena con aviso a navegantes curtidos en las batallas del entretenimiento más gratuito. Proviene de la cultura gamer en plena etapa de poder de sus nativos digitales, donde la ludoliteracy, el eduentretenimiento y la gamificación ya han sido perpetuados de padres y madres a hijos e hijas.

Del tablero digital a las plazas de cuando éramos peques llega el fenómeno de «farmear aura», donde dos rivales compiten mediante todo un muestrario de ocurrencias peregrinas -gestos, poses, bailes, atracciones y performances- y de lenguajes -el de la calle y las culturas urbanas, aderezado con los memes y los videojuegos, de la escena fetiche al spot que es tendencia-, un consentido ritual de combate para que el circunstancial jurado de esta tribu decida quién cuenta con una mayor dosis de «aura». Farmear no es otra cosa que repetir acciones para conseguir un capital invisible de recompensas. Y ligado al aura, la cosa ya estaba inventada: en mis tiempos, se decía ser cool, reconocer el estilo y la personalidad suficientes como para salir airoso de la quema. Cuestión única de gracia y distinción, cuestión de carisma.

El estilismo para la cita no esconde sus nuevas formas -ridículas pero, a veces, originales- de expresión y reconocimiento con las que entra en funcionamiento la nueva Generación Alpha, invitando activamente a sus antepasados Centennial y Millennial. Códigos digitales que serán grabados en Insta y TikTok, y que volverán a ser objetivo de la mirada de una vasta comunidad, asombrada aún por las ingentes cantidades del mirar, y con un extenso coro de admiradores en cintura umbilical, ávido en contenidos que retroalimentarán redes y comunidades digitales. «Farmear aura» como si fuese el partido de la final de tu selección, como si se tratara de una despedida de fin de curso, o como si nunca más te dejaran salir tus padres a tomar naranjadas de ocasión.

Y es que los fans constituyen «el segmento más activo del público mediático, que se niega a aceptar sin más lo que le dan e insiste en su derecho a la participación plena». Lo apuntó hace ya un par de décadas Henry Jenkins, principal artífice de la Teoría sobre las culturas participativas. Entre el Henderson High School y la University of Wisconsin-Madison, el académico estadounidense sobre medios de comunicación siempre ha recordado la raíz de la palabra, del latín fanaticus procedente de fanus, es decir, «de o perteneciente al templo, un servidor del templo, un devoto», acción que llega a derivar al delirio entusiasta más tóxico. En Piratas de textos, Jenkins los cataloga de obsesivos y excéntricos, arrastrados por lo trivial. Jóvenes-adultos infantilizados bajo el síndrome de Peter Pan, dicen mucho de la poca «vida propia» que acostumbran a tener en tiempos difíciles y confusos, donde la banalidad gana el pulso a la profundidad.

En su Confronting the challenges of participatory culture, Henry Jenkins apuntala el pórtico que promoverá una nueva cultura de la participación y la creatividad, liderada por el protagonismo joven y caracterizada por el aumento del grado de la conexión social de sus iguales -con transferencia de conocimiento de veteranos a novatos cual episodio de manga y más-, potenciando, por otra parte, iniciativas que desarrollan la expresión artística y el intercambio de las creaciones personales, donde «ser único» y «ser auténtico» es el mayor de los grados en conflicto. Faro Digital también lo relaciona con Walter Benjamin, quien destacó que el concepto de la autenticidad de cualquier original está constituido por su «aquí y ahora». Ante la repetición de piruetas, bailes del ganso y otras ocurrencias, podríamos aseverar que «lo que se marchita de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica es su aura», que diría Benjamin.

¿Y qué es propiamente el aura para el gran filósofo alemán? «Un entretejido muy especial de espacio y tiempo: aparecimiento único de una lejanía, por más cercana que pueda estar», subrayaba en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. «Esta existencia aurática de la obra de arte no llega nunca a separarse del todo de su función ritual», ya avanzaba Walter Benjamin. «El servicio profano a la belleza que se generó en el Renacimiento ha estado vigente tres siglos; pasado este período, la primera conmoción grave que ha llegado a afectarlo permite reconocer claramente esos fundamentos». ¿No sería mejor farmear los cimientos ante los despistes y las crisis de talento y de humanidad? ¿Rescatar el aura para propósitos nobles, más allá de las poses, de estos otros juegos del hambre, y de las crisis de autoestima de esos «espectadores distraídos» a los que aludió el bueno de Benjamin?