Envidiable se manifiesta la capacidad de Mary Beard para acercarnos el mundo de los clásicos, de la Antigüedad griega y romana, que ella conoce como pocos. Su último libro, Clásicos sin filtros (Crítica), nos ofrece una visión más particular o experimental de sus conocimientos en relación con su legado, utilización o adaptación por parte del mundo actual; en parte heredero, en parte por completo nuevo o diferente.

Arranca Beard de una anécdota que la marcó de niña, impulsando su vocación. En 1960, visitando el Museo Británico de la mano de su madre, se quedó con la nariz pegada contra el cristal de una de las vitrinas del Egipto antiguo. Uno de los vigilantes, al verla tan fascinada, le preguntó qué le llamaba de tal modo la atención. La niña Mary señaló una especie de galleta marrón, aplastada y en forma de estrella. Era un pedazo de pan, pero con tres mil años de existencia. El vigilante abrió la vitrina, cogió aquel trozo de pan y lo acercó a la nariz de la niña. Fue la primera vez que la futura historiadora pudo apreciar «el olor de la antigüedad».

Clásicos sin filtros intenta aproximarnos el verdadero olor y sabor de las cosas antiguas, tal como se fabricaron, construyeron, usaron o destruyeron en sus verdaderas épocas. Beard insiste una y otra vez en que casi nada de lo que vemos en los museos, en las excavaciones, en cualquier ruina, era como hoy es. Las estatuas griegas y romanas, por poner un ejemplo, estaban originalmente policromadas con colores que nos podrían parecer chillones, incluso de mal gusto. Sin esa alegre policromía, destruida por los siglos, las estatuas de Fidias o Policleto, de Augusto o Marco Aurelio, esos blancos mármoles pulidos por la caricia del tiempo se apoderan más fácilmente de nuestro sentido y placer estéticos; pero de ningún modo fue así como los vieron Pericles o Constantino, ni como el pueblo llano, griegos y romanos de entonces, las habrían admitido en sus templos, senados o foros.

Del mismo lúcido modo analiza Beard la psicología de los antiguos en relación con nuestra mente contemporánea, siendo está la principal aportación de este magnífico ensayo.