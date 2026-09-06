El tren que quieren que pierda Teruel

¿Quién ha podido redactar un estudio informativo sobre un tren avanzado entre el Cantábrico y el Mediterráneo que, al llegar a Teruel, cambia de forma y se convierte en algo peor? Una sola vía, en lugar de dos. Menos mal que electrificada. Sin ambición. Un corredor del siglo XXI diseñado con mentalidad del siglo pasado.

Ahora se está invirtiendo mucho en la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto. Y eso hay que reconocerlo. Pero precisamente por eso, no podemos conformarnos con una solución que hipoteque el futuro. Hace falta mucho más.

Hablamos del corredor Cantábrico-Mediterráneo. En 2004 se publicó en el BOE su realización y entonces estaba incluido en la Red Básica de Transporte Europeo. Después llegó el abandono. El Gobierno de Rajoy dejó pasar los años y Europa acabó sacándolo de sus proyectos prioritarios. En 2019, gracias también a la presión de los gobiernos de Aragón y Valencia, volvió a entrar en la planificación europea. Pero seguimos perdiendo tiempo. En 2015 caducó un estudio informativo y en 2018 hubo que empezar otro. ¿Quién paga eso?

Y ahora llega el Gobierno de Sánchez con su propuesta para Teruel-Sagunto: una sola vía, aprovechando buena parte del trazado actual y con prestaciones muy alejadas de las que debería tener un corredor estratégico. ¿Cómo se puede pretender construir un gran eje ferroviario 22 años después y hacerlo con menos ambición cuando llega a Teruel? ¿Cómo puede haber obras muy avanzadas entre el Cantábrico y Zaragoza y, desde ahí, conformarnos con una infraestructura inferior?

Sí, Europa cambió sus prioridades. Sí, en 2024 el tramo perdió la consideración que tenía inicialmente. Pero eso no obliga a España a construir poco. Porque en 2030 dicen que va a entrar nuevamente.

Se habla de vertebrar el territorio y luchar contra la despoblación. Pero cuando llega la hora de decidir, Teruel recibe la versión barata del progreso. ¿Por qué no hizo nada Rajoy? ¿Por qué Sánchez hace esto? Porque este proyecto tiene una curiosa característica: PP y PSOE se acuerdan de él en la oposición, no cuando gobiernan.

Mientras tanto, Teruel sigue siendo la única capital española sin conexión ferroviaria directa con Madrid. Y, para completar el esperpento, las obras de la línea Zaragoza-Teruel-Valencia mantienen interrumpido desde hace más de un año el servicio ferroviario. No se puede ir ni en cinco horas.

No se trata de negar las inversiones actuales. Al contrario: porque se está haciendo, hay que exigir que se haga bien. Teruel no necesita anuncios. Aragón no necesita promesas. Necesita un ferrocarril con capacidad, velocidad y futuro. Después de 22 años, lo mínimo era no convertir un corredor europeo en una vía única de segunda. Esto no es vertebración. ¡Ya basta de tomarnos el pelo!