El Vive Latino se dispara en 2026 con un gran éxito

El Vive Latino ha cumplido su quinta edición en el recinto Expo con un éxito rotundo a todos los niveles: de público, con el aforo prácticamente lleno y cerca de 45.000 personas entre el viernes y el sábado, y musical, con una combinación muy ecléctica de cantantes y bandas, lo que ha permitido que este año se haya ampliado el espectro de edad de los visitantes. Un acierto de la organización y una idea por explorar para próximas ediciones. El festival está totalmente asentado en la ciudad, muy consolidado en su oferta, en su formato, en el modelo y en su ubicación al final del verano. Ni el calor asfixiante hizo mella en el impacto del evento.

A lo largo de las cuatro ediciones anteriores, el Vive Latino había sabido encontrar un nicho de público muy específico, mayoritariamente local y nacional, aunque en alguna ocasión había superado el 30% de visitantes extranjeros, en un rango de cierta edad, con capacidad adquisitiva y una propuesta musical y gastronómica muy amplia concentrada en dos días. Todo con unas características muy diferentes a otras reconocidas citas veraniegas del mismo sector, dirigidas a segmentos de público distintos y construidas sobre la base de otros patrones.

Con las casi 45.000 personas que han asistido a esta edición, el Vive Latino ha reunido ya a unas 200.000 desde que llegó a Zaragoza en 2022, después de que se tuviera que posponer en 2020 y 2021 por la pandemia del covid. Antes del cierre del ejercicio económico de la edición de 2026, el ayuntamiento había cifrado el impacto económico para la ciudad en más de 25 millones de euros. La promoción turística internacional de la capital aragonesa también se ha multiplicado.

Por los tres escenarios del recinto Expo, un lugar icónico por su belleza y su comodidad, han desfilado en dos días autores y grupos de todo tipo y condición: clásicos, ya asentados y emergentes. Esa combinación, que se podría resumir en la presencia a la vez de Loquillo, M-Clan, Julieta Venegas, El Kuelgue, Rawayana, Amaia, Rigoberta Bandini, Sanguijuelas del Guadiana, Ultraligera, la M.O.D.A, Siloé o Niña Polaca, favoreció una mayor afluencia de público, al atacar varios nichos de edad al mismo tiempo con cantantes y grupos capaces de generar una gran movilización. Gracias al Vive Latino, que ya prepara su sexta edición para 2027, Zaragoza ha podido disfrutar en este tiempo de una oferta musical espectacular: Amaral, Kase.O, Leiva, Andrés Calamaro, Los Ángeles Azules, Molotov, Viva Suecia, Jorge Drexler, Bomba Estéreo, Los Planetas, Hombres G o Trueno han tocado en el festival. El evento seguirá contando con el apoyo institucional del Gobierno de Aragón y del ayuntamiento, claves para que exista tal como lo conocemos. La edición de 2026 ha sido un enorme éxito. La de 2027 ya está en marcha.