Ceuta: valores, chantaje e hipocresía

En el año 525 a. C se produjo la batalla de Pelusio, en la que se enfrentaron persas contra egipcios. Esta batalla es conocida porque los persas se aprovecharon de los valores y creencias de los egipcios para usarlas en su contra y así derrotarlos. Los egipcios creían en la divinidad de los gatos, un poco como las vacas en la India. Los persas ataron gatos vivos a sus escudos. Razón por la cual los egipcios no se atrevían a atacar, no fueran a cometer el sacrilegio de matar un gato. El resultado: aplastante derrota de Egipto. Los recientes sucesos en Ceuta tienen un cierto parecido con Pelusio. Lo ocurrido, así como la posterior gestión de la situación tiene su origen en el diferente valor que tiene la vida humana a un lado y otro del estrecho de Gibraltar. En primer lugar, la vida de un africano vale menos que la de un español. Esto, guste o no, es un hecho. Observen con que naturalidad se han asumido los 150 muertos. Imaginen que hubieran sido de españoles. Comparen el trato mediático dado a estas muertes con los reportajes en los que aparece alguien que ha perdido su casa por el fuego.

No obstante, aunque la vida de un marroquí valga menos que la de un español, la vida de un marroquí vale muchísimo más en España que en Marruecos. Es el mercado de los valores morales. Y aquí tenemos la situación perfecta para el chantaje. Los inmigrantes son los gatos en los escudos. Nuestros valores europeos, basados en la dignidad humana y el respeto a las leyes democráticas, son, sin duda, nuestro mayor logro. Lamentablemente, en un mundo que se rige por la fuerza, son también nuestro punto flaco. El asalto se basó en una combinación de tres factores. El primero son las diferencias económicas y de calidad de vida. El segundo una campaña de desinformación en redes sociales de la que parece haberse alegrado mucho en Israel (qué sorpresa). El tercero la permisividad de Marruecos que cuando quiere frena o no los movimientos fronterizos. Esto último le da mucha fuerza porque a nosotros nos parecen mal situaciones como las que se dieron en el Tarajal con la Guardia Civil disparando pelotas de goma a inmigrantes. Sin embargo, si la gendarmería marroquí hace exactamente lo mismo o peor, pero no lo vemos, entonces nosotros y nuestra hipocresía tan contentos.

Esto es un as en la manga de Marruecos, Trump o Israel. O les quitamos el as o el chantaje será recurrente. El mundo está cambiando. Pregunten en Gaza, Irán, Ucrania, Venezuela, o (a otro nivel) Ceuta. Los europeos tenemos que adaptarnos, no sea que acabemos como los egipcios.