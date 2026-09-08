De la contención a la evaluación

La victoria de la AfD en Sajonia-Anhalt, con el 44% de los votos, más del doble que en 2021, le ha dejado a las puertas de la mayoría absoluta mientras la CDU se ha desplomado hasta el 17,5% y socialdemócratas, verdes y Die Linke han quedado a considerable distancia, confirmando tanto el avance de la derecha radical como la pérdida de apoyo de los partidos que tradicionalmente han ocupado el centro de la política alemana. El abandono de los partidos tradicionales, en Alemania y en el resto de países democráticos, es multicausal y responde a una crisis de representación relacionada con la inmigración, el deterioro económico, la inseguridad, la pérdida de confianza en las instituciones, la corrupción y la percepción de que las élites políticas, económicas y mediáticas están alejadas de las preocupaciones cotidianas. Las derechas radicales han sabido convertir ese malestar en una oferta política aparentemente atractiva, mientras que los partidos tradicionales han optado en buena medida por tratar de aislar a sus nuevos competidores sin revisar suficientemente las causas de su propia pérdida de apoyo.

Ante esta realidad, conviene preguntarse por la eficacia y los efectos de los cordones sanitarios. Es legítimo que los partidos decidan no cooperar con una determinada fuerza, pero convertir esa decisión en una regla permanente no tiene por qué reducir su apoyo. Si además se acompaña de su deslegitimación o criminalización, puede alimentar entre sus votantes la percepción de que una parte del electorado está sistemáticamente excluida. La democracia permite combatir propuestas alejadas o incompatibles con sus principios, pero si una fuerza obtiene una mayoría conforme a las reglas democráticas, su carácter radical no debería bastar para negar su legitimidad para gobernar si cumplen las leyes.

Las experiencias de Polonia y Hungría permiten observar qué ocurre cuando fuerzas de esta naturaleza llegan al poder. En ambos países, el PiS y Fidesz perdieron las elecciones tras ocho y 16 años de gobierno respectivamente, pese a las reformas institucionales de carácter iliberal destinadas a consolidar sus respectivos proyectos. Estos casos muestran que el deterioro de determinados contrapesos puede dificultar la alternancia y hacer más difícil la recuperación de los equilibrios democráticos, pero no necesariamente la elimina. Y, al mismo tiempo, ilustran que el hecho de gobernar somete a estas fuerzas a la prueba del poder que permite a los ciudadanos valorar sus políticas no solo por sus propuestas, sino también por sus decisiones y sus resultados.

Ni se deben minimizar los riesgos de un posible gobierno de la AfD ni asumir que su acceso al poder implicará la moderación de sus posiciones, pero tampoco hay que caer en el alarmismo, sí en una profunda preocupación, ni interpretarlo como una reedición de lo sucedido en los años 30. Compararlo con el ascenso del nazismo banaliza una experiencia que no admite equivalencias. La historia importa, pero no tiene por qué repetirse, especialmente cuando las circunstancias son tan distintas. La respuesta democrática debe consistir en combatir las propuestas incompatibles con sus principios, aplicar límites constitucionales cuando corresponda y reconocer a las fuerzas radicales que obtengan una mayoría la oportunidad de gobernar y de someter sus políticas al juicio ciudadano.