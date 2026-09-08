Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauExjugadores Real ZaragozaSupresión Programa Marroquí'Jefazo' Ibex 35Nueva Cafetería ZaragozaEliminar Cita Previa
instagramlinkedin

Opinión

Ángela Labordeta

Ángela Labordeta

Añádenos en Google

Derramar agua en el desierto

No es casual que la ultraderecha roce la mayoría absoluta en el estado de Sajonia-Anhalt de Alemania, ni su discurso ni el perfil de sus votantes

La ultraderecha roza en Alemania la mayoría absoluta en el estado oriental de Sajonia-Anhalt que formó parte de las antiguas regiones comunistas del Este. Nada es casual, ni su discurso ni el perfil de sus votantes, quienes rehuyen de la Unión Europea y necesitan creer que un hombre será capaz de recuperar la economía y a su país que anda disputándose en el nombre de la historia la necesidad de no olvidar y al mismo tiempo la ocupación de hacerlo de forma desenfadada. Si sucedió una vez, puede volver a suceder y eso lo saben los hombres y mujeres que quieren cerrar el pasado con pestillo y una puerta sin mirilla. Los niños, sin embargo, no lo saben, tampoco los adolescentes que votan pensando que las palabras de los libros de historia son demasiado gruesas y que en la calle lo que mola es desafiar a los que son viejos pensadores, a los que son demócratas convencidos, a las mujeres que llevan a cuestas un discurso que se quiere desmontar pieza a pieza para que el feminismo vuelva a las cloacas y habite solo en manuales olvidados en viejas bibliotecas. A los de fuera y también a los de dentro, cuando no son el exponente perfecto de su anhelo patriótico, tan perverso a veces, tan manipulado otras que da vértigo y termina por deformarlo todo y construir un relato alejado de la historia que es común a todos.

¿Quién toca el tambor? ¿Quién es el primero que lo hace? ¿Y qué viene después? Lo sabemos porque tenemos la respuesta, pero hacemos por olvidarlo y permitimos que nos roben la mano ganadora con insultos que vienen desde lugares al otro lado del Atlántico o del mar Muerto y en boca de señores que ven en el avance de la ultraderecha en Europa un triunfo para someter y ganar. Porque de eso va esta historia, de eso y no de otra cosa, y por eso todo es válido y se pueden violar fronteras e insultar y no cooperar y dejar que el miedo transforme la razón y la someta hasta que esta deja de razonar y se vuelve invisible, como una cometa que se lanza al horizonte y el viento empuja hasta que de ella ya no queda ni el recuerdo.

El desafío es inmenso y no hay nadie al otro lado porque los vendavales lo han reventado todo y basta con encontrar un culpable para parecer inocente y basta con señalar un culpable para ser inocente y así día tras día vamos viendo cómo la aversión invade las aceras, desfigura los rostros y habita en los discursos que golpean, también físicamente, porque todo es confuso e insondable

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mejor colegio público de Zaragoza está en uno de los barrios más populares de la capital: una metodología adaptada y un 'proyecto transformador
  2. Diego González, el p...amo del Real Zaragoza: 'esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivirlo
  3. El Gobierno de Aragón elimina el programa de lengua árabe y cultura marroquí en diez colegios por el pacto PP-Vox
  4. El refugio de Jesús Calleja está en el Pirineo aragonés: una estación internacional y un pueblo fronterizo
  5. Una nueva Romareda ¿a medida?: el pago de ocho millones al Real Zaragoza aviva el debate
  6. Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)
  7. Las lágrimas de Guitarricadelafuente en el Vive Latino y la discoteca donde se conocieron sus padres: 'Amo mucho a Aragón
  8. Ahora Samed Bazdar, tras su adiós al Real Zaragoza, los mete de dos en dos: otro doblete y MVP del partido

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

Directo | La ministra de Educación abre el curso en Ceuta con seguridad privada en todos sus centros escolares

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Ãpila: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zuera: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Zaragoza: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villanueva de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Villamayor de GÃ¡llego: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utrillas: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre

El tiempo en Utebo: previsión meteorológica para hoy, martes 8 de septiembre
Tracking Pixel Contents