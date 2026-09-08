Derramar agua en el desierto

La ultraderecha roza en Alemania la mayoría absoluta en el estado oriental de Sajonia-Anhalt que formó parte de las antiguas regiones comunistas del Este. Nada es casual, ni su discurso ni el perfil de sus votantes, quienes rehuyen de la Unión Europea y necesitan creer que un hombre será capaz de recuperar la economía y a su país que anda disputándose en el nombre de la historia la necesidad de no olvidar y al mismo tiempo la ocupación de hacerlo de forma desenfadada. Si sucedió una vez, puede volver a suceder y eso lo saben los hombres y mujeres que quieren cerrar el pasado con pestillo y una puerta sin mirilla. Los niños, sin embargo, no lo saben, tampoco los adolescentes que votan pensando que las palabras de los libros de historia son demasiado gruesas y que en la calle lo que mola es desafiar a los que son viejos pensadores, a los que son demócratas convencidos, a las mujeres que llevan a cuestas un discurso que se quiere desmontar pieza a pieza para que el feminismo vuelva a las cloacas y habite solo en manuales olvidados en viejas bibliotecas. A los de fuera y también a los de dentro, cuando no son el exponente perfecto de su anhelo patriótico, tan perverso a veces, tan manipulado otras que da vértigo y termina por deformarlo todo y construir un relato alejado de la historia que es común a todos.

¿Quién toca el tambor? ¿Quién es el primero que lo hace? ¿Y qué viene después? Lo sabemos porque tenemos la respuesta, pero hacemos por olvidarlo y permitimos que nos roben la mano ganadora con insultos que vienen desde lugares al otro lado del Atlántico o del mar Muerto y en boca de señores que ven en el avance de la ultraderecha en Europa un triunfo para someter y ganar. Porque de eso va esta historia, de eso y no de otra cosa, y por eso todo es válido y se pueden violar fronteras e insultar y no cooperar y dejar que el miedo transforme la razón y la someta hasta que esta deja de razonar y se vuelve invisible, como una cometa que se lanza al horizonte y el viento empuja hasta que de ella ya no queda ni el recuerdo.

El desafío es inmenso y no hay nadie al otro lado porque los vendavales lo han reventado todo y basta con encontrar un culpable para parecer inocente y basta con señalar un culpable para ser inocente y así día tras día vamos viendo cómo la aversión invade las aceras, desfigura los rostros y habita en los discursos que golpean, también físicamente, porque todo es confuso e insondable