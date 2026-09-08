La educación y los impuestos

Cada vez que oigo a las derechas eso de bajar impuestos echo a temblar porque siempre es la misma historia: lo que quieren decir es que bajan los impuestos a los que más tienen y se aumentan los impuestos que afectan a la inmensa mayoría. Soy de los que piensan que hay que pagar impuestos para que nuestro país funcione. Los servicios públicos hay que pagarlos, no se mantienen del aire, y son un sistema de reparto de la riqueza y de crear solidaridad entre los ciudadanos. Por tanto, cuando presento la declaración pienso en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, en los servicios de seguridad, en los bomberos, en las políticas publicas de vivienda... y no me hace duelo contribuir con lo que me toca. Lo que sí me cabrea es cuando veo el uso que en muchos casos se hace del dinero público, transfiriéndolo de mil maneras a los negocios privados a la vez que se deteriora deliberadamente lo que es público. La educación en Aragón es paradigmática. Se obvian las mil necesidades de los colegios e institutos públicos para concertar con los privados. Se racanean plazas, recursos docentes, instalaciones... a la vez que se transfieren a los privados. Digo yo que alguna diferencia debe de haber en la propiedad entre unos u otros, si no, que se «nacionalicen» y asunto acabado. Pero no. Se nos quiere convencer de que todo es lo mismo y no lo es. No se puede negar el papel que la enseñanza concertada ha jugado para educar a generaciones enteras de españoles, pero hace mucho ya que habría que haber optado por lo público sin más, a la vez que aumentaban los recursos disponibles. Y es al revés, se trata a lo privado como si fuera público, privilegiándolo incluso, en detrimento del mantenimiento y mejora de lo que es público y por tanto de todos. En fin, tendríamos que estar mucho más atentos a los presupuestos públicos para ver las prioridades que establece cada partido y sobre todo a su ejecución. Por supuesto que hay un sesgo ideológico al establecer las prioridades. Y no podemos obviar que también hay corrupción. Alguna acaba felizmente en los tribunales y otras muchas no. Así de triste.