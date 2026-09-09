La IA o la externalización del pensamiento

Hubo un tiempo, algún momento, tal vez, en que parecía que Europa quería pasar de mercado común a república federal o cosa parecida a unos Estados Unidos de Europa. O tal vez fuera un sueño que nos vendieron barato, sabiendo que nunca sería. Los únicos estados unidos del mundo, o sea, los Estados Unidos de América han hecho y siguen haciendo lo inconfesable para que tal cosa no ocurra, seguramente con la complicidad de sus primos hermanos británicos. Al final la cosa parece irremediablemente imposible. Europa sigue siendo un club donde Alemania y Francia mangonean a su aire y algún sábado por la tarde le dejan un rato a Italia. O sea, Europa fue sólo un mercado común, con cada país añadido, Alemania y Francia y un rato Italia ampliaban sus mercados. Pero ay, ahora han llegado los chinos. Y la cosa se complica. Y por si fuera poco, el liderazgo europeo en manos de dos inútiles: Von der Leyen y Katia Kallas, y un vendido a los lobis USA, que hace de secretario general y mayordomo de Trump en la OTAN. Saben para quién o para qué trabaja cada una, pero no lo pueden decir, supongo. Son dos nadas haciendo nada en ningún sitio para Europa, mas el feble Rutte, agente comercial para Europa de la industria de guerra USA.

Todo resulta más fácil con la IA, sobre todo la desinformación y la manipulación. Con la IA se inscriben ideas en personas que creen que son idean propias. También inscriben emociones, sentimientos. Con la IA, la propaganda del nazi Goebbels ha alcanzado por fin los penúltimos objetivos de manipulación. Las jaurías movilizadas, por ahora, sólo atacan espectáculos, insultan el uso de otras lenguas que no sean la de ese imperio de hojalata que habita en su ex cerebro, sustituido por contenidos manufacturados por la desinformación a mansalva. ¿A la IA primera no le dijimos cerebro electrónico? La IA es como una externalización de buena parte de la funciones cerebrales, la memoria, por ejemplo, que se dan a una máquina externa programada no sólo para almacenar datos, sino para construir relatos a medida. La IA es el último Golem del judío de Praga o de Mary Shelley, pero fabricado en serie. Ya hay noticias de que empieza a ir a su bola –la IA de una empresa ha jaqueado a la IA de otra empresa por decisión autónoma de sus miles de «agentes», que lo lograron al margen de cualquier norma, ley o permiso de sus propietarios. Y espérate.

La cúpula judicial se renueva, dice el periódico; y acota: se renuevan tres plazas del Supremo contra la corrupción (Parada técnica para el ataque de risa). Es la sala de «lo penal», creo que la que tenían controlada «desde atrás», según confesión del jefecillo del PP. Pues eso, que esa sala necesitan tres nuevos magistrados/das para seguir luchando denodadamente contra la corrupción –venga según de donde venga–. Ah, desde la independencia judicial esa que dicen, y con jornadas laborales de horario desconocido, activado según les vaya inspirando la misma independencia judicial (Gurtel, dieciocho años de proceso). Al parecer, cada juez elige su carga de trabajo (o como le digan ellos). La justicia europea, que casi nunca tiene que ir pregonando su independencia, porque seguramente no le hace falta, se parte el culo con esta solemnísima tropa de togas, collares y puñetas. Pero nosotros no, claro.