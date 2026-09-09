La mojiganga de Graus y la ‘tardeocensura’

La Mojiganga de Graus nació como crónica satírica dramatizada de lo que había acaecido en la villa durante el último año. Declarada Bien Catalogado Inmaterial por el Gobierno de Aragón en 2014, junto a las fiestas de Graus. Estas fiestas, de Interés Turístico Nacional desde 1989, escenifican la dialéctica entre las fuerzas del orden (procesión de imágenes sagradas y danzantes) y la subversión del caos (cabezudos, caballez y caretas). La Mojiganga es el colofón de este ciclo festivo (del 12 al 15 de septiembre) y se alinea con el polo subversivo, caótico y satírico. Se trata de una representación teatral con rey, reina y corte que, precedida de un cortejo, se escenifica en la plaza Mayor con textos críticos sobre la vida del pueblo –con el límite de la descalificación personal– propuestos por vecinos anónimos y guionizados por la Comisión de la Mojiganga. Si las fiestas están documentadas desde el siglo XV, la Mojiganga no consta hasta el XVII, como muestra del teatro popular del Barroco, según los estudios de Catalina Buezo. Enlaza también con una anterior cultura carnavalesca de participación comunitaria y con gusto por la inversión social: descontrol catártico para luego volver al orden, como recoge el documental El espíritu de la Mojiganga (Domingo Moreno, 2018). Esa tradición de teatro popular se conserva tan solo aquí y en las denominadas muixigangas valencianas (Algemesí y Titaguas), aunque algunos la enmarcan en una tradición que se amplía a manifestaciones y dances valencianos, catalanes y nuestra contradanza de Cetina.

No sé si el actual equipo municipal de Graus es conocedor de esta singularidad recogida ya en el llibré (programa de fiestas) de 1901, de su valor como patrimonio inmaterial (la propia web del Gobierno de Aragón lo acredita); tampoco entiendo cómo un gobierno conservador ningunea una ancestral tradición local que, además es prácticamente la única manifestación comunitaria de la lengua ribagorzana en las fiestas. Sí, ningunear significa contraprogramar desde el Ayuntamiento con un «tardeo» amenizado por DJs en el mismo lapso temporal que ocupa la Mojiganga. Esta manifestación teatral crítica y satírica, al igual que el carnaval, fue prohibida durante la dictadura franquista y se recuperó en 1979 con la democracia. ¿Asistimos ahora a una suerte de encubierta censura al rebufo de la ola autoritaria y reaccionaria que se nos viene encima? ¿Se pretende acallar la dimensión subversiva mojiganguera, sus ineludibles críticas a los munícipes regidores? Por qué se quita protagonismo a una manifestación cultural popular autóctona en su lengua para dar relevancia a músicas anglosajonas o a los ritmos latinos cocinados en Miami para gustos globales y en la única lengua permisible para algunos «mucho españoles»?

La Comisión de la Mojiganga y la oposición municipal han manifestado ya su negativa a asumir esta dualidad programática promovida por un alcalde del PP que sigue en sus trece, arguyendo que «a todo el mundo no le gusta la Mojiganga» y que los jóvenes prefieren (¿les han encuestado?) la otra alternativa. Las represivas autoridades franquistas iban de cara. Sus sucesores «posmodernos» disfrazan su censura envueltos en un populismo que privilegia una banal manifestación de individualismo globalizado sobre un monumento inmaterial a la participación comunitaria. Malos tiempos para la crítica y para la lírica dramatizada... Los bárbaros ignorantes ya nos gobiernan, votados por el miedo de una civilización europea en decadencia (hoy nos desayunábamos con el triunfo de los nazis en Sajonia).

¿Se imaginan El Misteri d’Elx o el Carnaval de Tenerife con sus respectivos consistorios programando a la misma hora un tardeo con famosos pinchadiscos o un concierto de Rosalía? El escándalo sería mayúsculo. No lo es menos en este caso, aunque la prensa oficialista (casi toda) no se haga eco de semejante atropello. Por ello, lo más operativo, haciéndonos eco de ese «el que pueda hacer que haga» que tantos réditos les está dando a los reaccionarios, sería movilizarse y acudir a Graus en masa, en coches, transporte público o como sea, para jalear esta manifestación de cultura popular autóctona y dejar palidecido al tardeo alóctono de marras. Si cedemos ahora, irán a por más.