Un nuevo PISA para reflexionar

El último informe PISA, que se hizo público ayer, es demoledor para España, el peor de su historia y continuando una preocupante tendencia decadente que hace saltar todas las alarmas se miren por donde se miren los resultados. El análisis inicial sitúa a Aragón en el grupo de comunidades autónomas que está por encima de una media nacional mediocre, insuficiente consuelo, y que invita a reflexionar a todos los actores que forman parte del aprendizaje de los alumnos. Sería un error pensar que solo es un problema de la comunidad educativa, o convertirlo en la enésima guerra de trincheras entre los partidos que gobiernan y los que están en la oposición. Porque las consecuencias que se derivan de un resumen tan dramático son fruto de una deriva en la que son los estudiantes el reflejo de los errores, numerosos, que se vienen repitiendo durante años en la Administración. El primero de ellos, el más relevante quizá, es la incapacidad de la clase política en España de alcanzar un acuerdo de mínimos para fijar una ley educativa que genere consensos y elimine los múltiples bandazos que se han venido dando en los últimos años. Si hay una materia que merece una pacto de estado en el país ese es la educación, imposible desde hace demasiado tiempo y con un reflejo evidente en el alumnado que son quienes reciben los frutos de sus fracasos. Las competencias se derivaron a las comunidades autónomas pero son las siglas las que dificultan un marco legal y una estrategia que eleven el nivel de la enseñanza a los niveles óptimos. Con vistas a acercarse a la excelencia académica pero también forjar generaciones futuras que no pueden suspender en comprensión lectora si se pretende para ellos labrar un pensamiento crítico que sepa entender los conocimientos que se reciben en el aula para no ser víctimas de todo lo que consumen en el exterior, sobre todo en las redes sociales y en internet. Son el caldo de cultivo de una amenaza de quienes ven en esa debilidad una oportunidad para convertirles en víctimas vulnerables de quienes sacan rédito de esa deriva en el aprendizaje.

Los resultados del último informe PISA dejan una mala imagen de la calidad educativa en Aragón, que ha sacado las peores notas de la última década en áreas tan relevantes como Matemáticas, Lectura y Ciencias. Los datos de la comunidad son también los peores desde que hay registros y siguen a la baja con respecto a los últimos que se habían publicado en 2022. No es ningún alivio estar por encima de esa media nacional terrorífica, ni tampoco es diferencial el hecho de que fuera el PP quien gobernaba en 2025 en la DGA y que sus datos sean peores que los de un 2022 en el que lo hacía el cuatripartito PSOE-PAR-Podemos-CHA. La debacle educativa es un cúmulo de circunstancias, empezando por esas divergencias políticas y siguiendo por la precarización de la escuela pública, que no ayuda a revertir los resultados. Es evidente que la herida es aún más grande y urge de medidas estructurales en la educación. Si realmente se toma en serio y se cree en la posibilidad de revertir la situación. Todas las comunidades están antes el mayor reto de la historia, sobre todo porque han aumentado las amenazas para ese alumnado, por ejemplo la proliferación de pantallas o los nuevos hábitos de consumo de información. Y la solución no puede esperar. Hay que ponerse deberes inmediatamente y, lo más difícil, hacerlos.